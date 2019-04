Anteil der Toten im Mittelmeer vervierfacht und kaum jemand kriegt es mit: „LIFEBOAT – Das Experiment“ macht die Tortur der Flüchtenden sichtbar (FOTO)

Ein mit Menschen überfülltes Schlauchboot treibt auf wellenreichemWasser, tagelang, viele Insassen sind seekrank und wissen nicht, wielange die Tortur andauern wird. Dieses Szenario ist weiterhinRealität auf dem Mittelmeer. Und diese Fluchtroute ist tödlicher dennje: Weil Europa Migrationsverhinderung über die Wahrung derMenschenrechte stellt und Seenotrettung weitgehend unterbindet, hatsich im vergangenen Jahr der Anteil der Toten und Vermissten mehr alsvervierfacht. Allein 2018 sind mindestens 2.277 Menschen währendihrer Flucht über das Mittelmeer gestorben. Erschreckend dabei istauch: 85 Prozent der Deutschen ist laut YouGov-Umfrage* im Auftragvon Sea-Watch dieses Ausmaß gar nicht bewusst. Einer der Gründe fürdiese Unwissenheit ist, dass die EU es neutralen Beobachtern auf demMittelmeer immer stärker erschwert, über diese Missstände berichtenzu können. Um auf die stetig wachsende Lebensgefahr für Flüchtendeaufmerksam zu machen und die Notwendigkeit ziviler Seenotrettungaufzuzeigen, hat Sea-Watch jetzt ein Experiment gewagt: 40Freiwillige haben an der Simulation einer „Mittelmeerflucht“teilgenommen und sich für Stunden in ein überfülltes Rettungsbootbegeben, um die Torturen der vielen flüchtenden Menschen zumindest imAnsatz körperlich und emotional nachzuempfinden. Das Experiment wurdein Zusammenarbeit mit Menschen, die über das Mittelmeer geflüchtetsind, entwickelt. Das Ergebnis hat der Oscar-nominierte RegisseurSkye Fitzgerald für Sea-Watch in einem Film festgehalten:www.lifeboatexperiment.org

„LIFEBOAT – Das Experiment“

„Täglich sterben Menschen bei ihrer Flucht auf dem Mittelmeer,

weil die europäische Politik tausendfaches Sterben billigend in Kauf

nimmt und zivile Seenotrettungsorganisationen an ihrer Arbeit

gehindert werden. Die Pflicht zur Seenotrettung ist Völkerrecht und

Menschenrechte sind nicht verhandelbar“, so Michael Schwickart von

Sea-Watch. „Mit „LIFEBOAT – Das Experiment“ wollen wir auf die

Erfahrungen von Geflüchteten aufmerksam machen und die Frage stellen,

ob Regierungen auch dann nicht handeln würden, wären weiße Deutsche

in Seenot.“

Sea-Watch hat die Fluchtsimulation in enger Zusammenarbeit mit

Überlebenden von Mittelmeerfluchten, auf Basis ihrer persönlichen

Erlebnisse und Gefühle entwickelt, ohne die Differenz zwischen

Simulation und Realität zu verwischen. „Es waren ungefähr 300 Leute,

das Boot war sehr klein. Wir waren 23 Stunden auf dem Boot. Das

Wetter war nicht sonderlich gut. Es war sehr windig und hoher

Wellengang“, beschreibt Khadra (18) ihre Überfahrt von Libyen nach

Italien. „Außer Wasser habe ich nichts gesehen. Von links nach

rechts, soweit das Auge reicht: Nur Wasser.“

So drängten sich 40 Menschen für das Experiment auf unbestimmte

Zeit auf ein überfülltes Schlauchboot. Die Teilnehmer*innen hatten

sich im Gegensatz zu Flüchtenden, denen meist keine andere Option

bleibt, freiwillig in diese Situation begeben, um zu erfahren wie

sich Menschen fühlen müssen, die über das Mittelmeer nach Europa

fliehen.

In einer maritimen Trainingsanlage wurde 5 Stunden lang simuliert

wie eine solche Überfahrt verlaufen kann: Seegang, Lichtverhältnisse

und Geräuschkulisse in ständiger Veränderung, um die äußeren

Gegebenheiten einer realen Überfahrt so nahe wie möglich anzupassen.

Im Gegensatz zu den Geflüchteten auf dem echten Meer konnten die

Testpersonen jederzeit das Experiment abbrechen, aus dem Boot

springen und mit wenigen Zügen ans Ufer schwimmen. Ihre Sicherheit

war durch Rettungstaucher und medizinisches Personal gewährleistet.

Saher (30) über seine Motivation, am Projekt „LIFEBOAT – Das

Experiment“ teilzunehmen: „Mit meiner Teilnahme an –LIFEBOAT – Das

Experiment– möchte ich Flüchtlingen, die nicht selbst sprechen

können, eine Stimme geben, die gehört werden kann. Meine Reise war

die schlimmste Zeit meines Lebens, aber ich weiß auch, dass es noch

mehr schlimmere Geschichten gibt. Es ist sehr klug, die Deutschen ein

wenig von dem Leiden erfahren zu lassen, das ich durchgemacht habe,

weil die Menschen den Flüchtlingen nicht mehr zuhören.“

Das Ergebnis des Experiments: 7 Teilnehmer*innen verließen das

Boot vorzeitig, die restlichen Freiwilligen hielten bis zum Ende

durch, mit Übelkeit hatte der Großteil zu kämpfen. Bei allen

Teilnehmer*innen blieb jedoch die Gewissheit, dass nur extreme

Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit Menschen dazu bewegen können,

sich diesen Strapazen auszusetzen. „Ich habe ein besseres Verständnis

dafür bekommen, in was für einer Notsituation man sich befinden muss,

um so ein großes Risiko einzugehen“, sagte ein*e Teilnehmer*in nach

dem Experiment.

Das Experiment in Bildern

Das Experiment selbst sowie Erfahrungsberichte von Geflüchteten

und die Eindrücke der Teilnehmer*innen wurden filmisch festgehalten

und in einem Dokumentarfilm zusammengebracht. Die kreative

Durchführung sowie die Vor- und Nachbereitung übernahm der

Oscar-nominierte Regisseur Skye Fitzgerald. „Dieses Experiment wird

ein Teil des Dialoges sein, der eine Veränderung bringt. Es soll die

Menschen dazu bringen, darüber nachzudenken, wie wir mit dieser Krise

sinnvoller und bedeutender umgehen können. Wenn wir nur die Meinung

und Wahrnehmung eines einzelnen Menschen ändern können, ist es ein

Erfolg“, erklärt Fitzgerald seine Beweggründe.

Mehr Informationen zum LIFEBOAT-Experiment gibt es unter

www.lifeboatexperiment.org

*YouGov-Umfrage im Auftrag von Sea-Watch, Die verwendeten Daten

beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der

2027 Personen zwischen dem 20.03.2019 und 22.03.2019 teilnahmen. Die

Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche

Bevölkerung ab 18 Jahren.

Über Sea-Watch

Sea-Watch ist eine gemeinnützige Initiative von Freiwilligen, die

dem Sterben im Mittelmeer nicht mehr länger tatenlos zusehen konnten.

Die ehrenamtlichen Aktivist*innen aus ganz Europa waren bislang an

der Rettung von über 37.000 Menschen beteiligt. Durch „LIFEBOAT – Das

Experiment“ möchte die Organisation die bewegenden Geschichten der

Geflüchteten in den Mittelpunkt stellen und zu einem

Perspektivwechsel anregen.

Sea-Watch finanziert sich ausschließlich durch Spenden und ist

parteipolitisch unabhängig. „LIFEBOAT – Das Experiment“, wurde von

allen beteiligten Dienstleistern pro bono durchgeführt. Für die

Produktion flossen keinerlei Spendengelder. Die Rettungsmissionen der

Organisation auf dem Wasser und in der Luft sind obwohl die

überwiegende Anzahl der Aktiven ehrenamtlich arbeitet, jedoch extrem

kostspielig.

