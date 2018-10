phoenix unter den linden: Auf Talfahrt – Wer hat die Volksparteien geschrumpft? – Montag, 22. Oktober 2018, 22.15 Uhr

Noch unter Schock des Bayerischen

Landtagswahlergebnisses steht für Union und SPD und damit auch für

die Große Koalition im Bund die nächste Schicksalswahl an. Hessen

wählt einen neuen Landtag und die Prognosen sagen auch hier für die

beiden (ehemaligen) Volksparteien nichts Gutes voraus. Wie in Bayern

müssen Union und SPD mit herben Verlusten um die 10 Prozent der

Wählerstimmen rechnen und mit ansehen, wie erneut die Grünen davon

profitieren, denen ein Zuwachs bis auf 20 Prozent und mehr zugetraut

wird. Nimmt man diese Zahlen zur Grundlage der Bewertung, sind die

Grünen auf dem Weg zur Volkspartei, ohne dies selbst allerdings so

richtig zu wollen. Was also macht eine Volkspartei heute aus? Sind

CDU und SPD mit Ergebnissen von um 20 Prozent noch Volksparteien?

Sind sie ein Auslaufmodell? Wer trägt die Verantwortung an ihrem

Niedergang?

Diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster mit ihren

Gästen:

Mike Mohring, CDU Landesvorsitzender Thüringen

Prof. Karl Lauterbach, SPD Stellv. Vorsitzender Bundestagsfraktion

