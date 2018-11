ARD-DeutschlandTrend: Deutliche Mehrheit findet Hartz-IV-Korrektur-Kurs der SPD gut

Innerhalb der SPD wird gerade unter anderem über die Zukunft der

Hartz-IV-Gesetze diskutiert. Eine Mehrheit der Deutschen findet das

gut. Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Montag bis

Dienstag dieser Woche ergeben. 75 Prozent der Befragten finden es

gut, dass die SPD darüber nachdenkt, die Hartz-IV-Gesetze weiter zu

korrigieren. Bei den SPD-Anhängern stimmen 83 Prozent dieser Aussage

zu. Gut zwei Drittel aller Befragten (68 Prozent) und knapp die

Hälfte der SPD-Anhänger (46 Prozent) sind der Ansicht: „Bei der SPD

weiß man nicht, wofür sie eigentlich steht.“ Mit Blick auf die

Erneuerung der SPD ergibt sich ein eindeutiges Bild: Nur 15 Prozent

meinen, dass die Erneuerung der Partei unter Andrea Nahles gut

vorankommt; bei den SPD-Anhängern sind es 38 Prozent.

Mit Blick auf die Arbeit der SPD in der Bundesregierung, sind 56

Prozent der Befragten der Ansicht: „Die SPD hat in den letzten Jahren

in der Bundesregierung nichts erreicht hat, was mir besonders

aufgefallen wäre.“ Von den befragten SPD-Anhängern stimmen 36 Prozent

dieser Aussage zu.

Befragungsdaten

– Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland

– Fallzahl: 1.006 Befragte;

– Erhebungszeitraum: 12.11.2018 bis 13.11.2018

– Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)

– Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame

– Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

Über die Parteien gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Geben Sie

bitte zu jeder der folgenden Ansichten an, ob Sie dieser eher

zustimmen oder eher nicht zustimmen. Und nun einige Aussagen zur SPD:

[random]

Bei der SPD weiß man nicht, wofür sie eigentlich steht.

Die SPD hat in den letzten Jahren in der Bundesregierung nichts

erreicht, was mir besonders aufgefallen wäre.

Die Erneuerung der SPD kommt unter Andrea Nahles gut voran.

Ich finde es gut, dass die SPD darüber nachdenkt, die

Hartz-IV-Gesetze weiter zu korrigieren.

Der Bundestag hat in der letzten Woche ein neues Rentenpaket

beschlossen. Danach soll das Rentenniveau bis zum Jahr 2025 nicht

unter den jetzigen Wert von 48 Prozent des Durchschnittslohns sinken.

Damit der Beitrag für die Rentenversicherung nicht über 20 Prozent

des Bruttolohns steigt, wird die Rentenkasse gegebenenfalls aus

zusätzlichen Steuermitteln ausgeglichen.

Finden Sie diesen Beschluss richtig oder nicht richtig?

richtig

nicht richtig

**weiß nicht

**keine Angabe

