Rheinische Post: Hoffnungen auf Integration durch Leiharbeit erfüllen sich für die meisten Flüchtlinge nicht

Die Hoffnungen auf eine Integration der

Flüchtlinge in den regulären Arbeitsmarkt haben sich für die meisten

Leiharbeiter unter ihnen nicht erfüllt. Das berichtet die

Düsseldorfer „Rheinische Post“ (Freitag) unter Berufung auf eine

Auflistung der Bundesregierung auf Anfrage der Linken. 90 Tage nach

dem Ende eines Leiharbeitsverhältnisses landen danach rund 80 Prozent

aller syrischen, afghanischen und irakischen Staatsangehörigen nicht

in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, sondern in der

Arbeitslosigkeit (54 Prozent), in geringfügiger Beschäftigung (knapp

sechs Prozent) oder in neuer Leiharbeit (20 Prozent). Konkret

schafften es im vergangenen Jahr von 9742 Leiharbeitern aus den

Kriegsgebieten nur 2191 nach dem Ende ihrer Verträge in reguläre

Jobs. Wie sich aus der Übersicht des Bundesarbeitsministeriums weiter

ergibt, unterscheidet sich der Umgang mit Flüchtlingen als

Leiharbeiter signifikant von dem mit ihren deutschen Kollegen.

Bezogen auf alle beendeten Leiharbeitsverhältnisse werden bei Syrern,

Afghanen und Irakern 83 Prozent bereits innerhalb von neun Monaten

beendet, während es bei deutschen Staatsangehörigen nur 27 Prozent

sind. Nach neun Monaten müssen Leiharbeiter vergleichbare Löhne zur

Stammbelegschaft erhalten. Linken-Arbeitsmarktexpertin Jutta

Krellmann bezeichnet es vor diesem Hintergrund als „zynisch“,

Leiharbeit als Integrationsmotor anzupreisen. „Leiharbeit ist eine

Sackgasse und kein Sprungbrett in den ersten Arbeitsmarkt“,

unterstrich die Politikerin.

