ARD-DeutschlandTrend: Schlechte Noten für Arbeit der Regierung bei vielen Sachthemen

Die Bilanz der Bundesregierung aus Sicht der Bürger fällt in

verschiedenen Politikfeldern mehrheitlich negativ aus. 82 Prozent

sind weniger oder gar nicht zufrieden mit den Anstrengungen der

Bundesregierung bei der Nachrüstung und dem Umtausch älterer

Dieselfahrzeuge. Lediglich 10 Prozent zeigen sich mit den

Anstrengungen der Bundesregierung bei diesem Thema zufrieden bzw.

sehr zufrieden. Mit den Anstrengungen bei der Schaffung bezahlbaren

Wohnraums sind 78 Prozent unzufrieden, 16 Prozent zufrieden (+/-0 im

Vergleich zu August). Mit der Arbeit der Regierung in der

Klimapolitik sind 73 Prozent unzufrieden, 23 Prozent zufrieden. Die

Zufriedenheit ist im Vergleich zu August um 8 Punkte zurückgegangen.

Mit der Asyl- und Flüchtlingspolitik der Bundesregierung sind 68

Prozent unzufrieden, 31 Prozent sind zufrieden (+9). Mit der Renten-

und Sozialpolitik der Bundesregierung sind 65 Prozent unzufrieden, 32

Prozent zufrieden (+1). Beim Schutz vor Kriminalität und Verbrechen

sind 47 Prozent unzufrieden, 50 Prozent zufrieden (+3). Bei der

Wirtschaftspolitik sind 59 Prozent der Befragten mit den

Anstrengungen der Regierung zufrieden (kein Vergleichswert), 37

Prozent sind unzufrieden.

Befragungsdaten

– Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland

– Fallzahl: 1.008 Befragte;

– Erhebungszeitraum: 08.10.2018 bis 09.10.2018

– Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)

– Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame

– Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

Sind Sie mit den bisherigen Anstrengungen der aktuellen

Bundesregierung [ITEM_EINSPIELEN] sehr zufrieden, zufrieden, weniger

zufrieden oder gar nicht zufrieden?

a. beim Schutz vor Kriminalität und Verbrechen

b. bei der Klimapolitik

c. in der Renten- und Sozialpolitik

d. bei der Schaffung bezahlbaren Wohnraums

e. in der Asyl- und Flüchtlingspolitik

f. bei der Nachrüstung und dem Umtausch älterer Dieselautos

g. in der Wirtschaftspolitik

