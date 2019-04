ARD-Kontraste exklusiv: Drohmail gegen Berlins Generalstaatsanwältin Koppers aufgetaucht / Unbekannte Gruppe fordert 100 Millionen Euro

Nach der Festnahme von André M., der für eine Reihe

von bundesweit verschickten Drohmails an Politiker verantwortlich

sein soll, ist jetzt eine Drohmail gegen Berlins

Generalstaatsanwältin Margarete Koppers aufgetaucht. Die E-Mail liegt

dem ARD-Politikmagazin KONTRASTE exklusiv vor.

„Sie möchten sicher nicht, dass eines Tages Frau

Generalstaatsanwältin Margarete Koppers etwas zustößt, oder?“, wird

in der neuen E-Mail unter Bezug auf Koppers gefragt. In der E-Mail

fordert die bislang unbekannte Gruppe, die sich

„Staatsstreichorchester“ nennt, außerdem 100 Millionen Euro in der

Kryptowährung „Monero“, andernfalls werde eine neue Terrorgruppe

entstehen. Sollte ihre Forderung nicht erfüllt werden, droht die

Gruppe mit Gewalttaten. Wörtlich heißt es, dass sich „kein Jude,

Moslem“ oder linker Politiker und Journalist mehr sicher fühlen

könnten.

Das Schreiben wurde am frühen Sonntagabend verschickt, einen Tag

nachdem der Tatverdächtige André M. aus Schleswig-Holstein verhaftet

worden war. M. gilt bislang als Urheber von mehr als 200 Droh-Mails,

die bundesweit verschickt worden waren. Zu den Empfängern der E-Mail

gehören nach Information von Kontraste auch die

Generalstaatsanwaltschaft Berlin und diverse Organisationen, die sich

mit Rechtsextremismus befassen. Sie endet mit „Sieg Heil und Heil

Hitler!“. Auf Anfrage erklärte ein Sprecher der Berliner

Generalstaatsanwaltschaft, dass ihm diese Mail bislang nicht bekannt

sei.

Neben Generalstaatsanwältin Koppers werden in der E-Mail auch eine

Berliner Oberstaatsanwältin, die für Antisemitismus zuständig ist,

sowie der Kölner Rechtsanwalt Mustafa Kaplan angesprochen. Kaplan

erhielt bereits in der Vergangenheit Drohmails mit dem Absender „NSU

2.0″. Auf Anfrage von Kontraste erklärte Kaplan, er habe noch nie an

einen einzelnen Täter hinter den Mails geglaubt, vielmehr vermute er

ein Netzwerk. „Ich gehe davon aus, dass die Festnahme vom Wochenende

nur der Beginn der Aufklärung der rassistischen Droh-Mails gegen mich

und andere ist“, so Kaplan.

