Ärzte der Welt-Bericht 2017: Kampf gegen weltweite Krisen

Syrien, Jemen, die Massenflucht aus Myanmar –

Hilfsorganisationen sahen sich 2017 vor riesige Herausforderungen

gestellt. Der nun veröffentlichte Jahresbericht der deutschen Sektion

von Ärzte der Welt stellt einige der 340 Projekte vor, die die NGO in

75 Länder durchführt. Der Bericht nimmt nicht nur internationale

Krisen in den Fokus, sondern wirft auch ein Schlaglicht auf

Missstände im Inland.

Nachdem Anfang des Jahres 2017 das sogenannte

Leistungsausschlussgesetz in Kraft getreten ist, das zahlreichen

EU-Bürger(inne)n den Zugang zum Gesundheitssystem versperrte, stieg

die Zahl der Patientinnen und Patienten in der medizinischen

Anlaufstelle in München um 30 Prozent. Durch Lobbyarbeit konnte Ärzte

der Welt in der bayrischen Landeshauptstadt Verbesserungen der

medizinischen Versorgung für diese Zielgruppe erreichen. Die

Verrohung des politischen Diskurses um das Thema Migration, die schon

im vergangenen Jahr zu beobachten war, machte diesen

anwaltschaftlichen Teil der Arbeit besonders relevant.

In den Flüchtlingscamps in Bangladesch haben die Teams von Ärzte

der Welt aus Myanmar geflohene Rohingya medizinisch und psychologisch

unterstützt. Sie haben sich im Jemen gegen Cholera und Hunger

eingesetzt und vom Syrien-Krieg Betroffenen im Land selbst, während

der Flucht und in den Aufnahmeländern Hilfe geleistet. Neben der

Nothilfe haben die Teams in zahlreichen Ländern am Aufbau

nachhaltiger lokaler Gesundheitsstrukturen mitgewirkt und durch

öffentliche Aktionen auf Missstände aufmerksam gemacht.

Der Bericht mit ausführlicheren Informationen zu den einzelnen

Einsätzen und dazu, was Ärzte der Welt bewirken konnte, ist hier

nachzulesen: http://ots.de/nlWLGw

Über Ärzte der Welt:

Ärzte der Welt ist die deutsche Sektion der humanitären

Organisation Médecins du Monde/Doctors of the World. Das Ärzte der

Welt-Netzwerk leistet im In- und Ausland medizinische Hilfe für

Menschen in Not – unabhängig von ihrem ethnischen, sozialen,

religiösen und politischen Hintergrund. Wir verstehen den Zugang zu

Gesundheitsversorgung als universelles Menschenrecht.

Pressekontakt:

Stephanie Kirchner

Referentin Öffentlichkeitsarbeit – Press Officer

Ärzte der Welt

t. +49 (0) 89 45 23 081-294

@ stephanie.kirchner@aerztederwelt.org

Original-Content von: Ärzte der Welt, übermittelt durch news aktuell