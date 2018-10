Auch zufriedene Fachkräfte sind offen für Jobwechsel

Seit Jahren boomt die Fachkräftenachfrage in

Deutschland. In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden 46 Prozent

mehr Stellen ausgeschrieben als noch 2013. Ob und wie die gute

Arbeitsmarktlage sich auf die Erfahrungen und Erwartungen von

Fachkräften bei der Jobsuche auswirken, zeigt eine neue Untersuchung

von StepStone. Für die Studie „Jobsuche im Fokus“ hat die

Online-Jobplattform rund 30.000 Fach- und Führungskräfte in

Deutschland detailliert zu ihrem Jobsuchverhalten befragt. Die

Analyse zeigt: Qualifizierte Mitarbeiter sind anspruchsvoll, wenn es

um die Suche nach dem passenden Job geht. Selbst diejenigen, die

grundsätzlich zufrieden mit ihrem Job sind, halten die Augen für den

Traumjob offen.

Ausgewählte Ergebnisse im Überblick:

Fachkräfte wissen um ihre gute Position auf dem Arbeitsmarkt

– 81 Prozent informieren sich regelmäßig über die aktuelle

Situation auf dem Arbeitsmarkt in der eigenen Berufsgruppe.

– Acht von zehn Befragten bewerten die Lage auf dem Arbeitsmarkt

als gut. Rund die Hälfte davon sogar besser als in den

vergangenen Jahren.

– 45 Prozent der Fachkräfte schätzen, dass sie bei einem

Jobwechsel aktuell deutlich mehr Gehalt verhandeln können.

– Beim aktuellen Arbeitgeber rechnen sich jedoch nur 25 Prozent

der Befragten gute Chancen auf eine Gehaltserhöhung aus.

Selbst Fachkräfte, die zufrieden sind, zeigen hohe

Wechselbereitschaft

– Nur 18 Prozent der Befragten sind sicher, dass sie in fünf

Jahren noch bei dem derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt sind.

– Vier von zehn Fachkräften sind unzufrieden mit ihrem aktuellen

Job.

– Von denjenigen, die zufrieden sind, sucht fast jeder Vierte

aktiv nach einer neuen Stelle. Weitere sechs von zehn von

ihnen sind offen für neue Möglichkeiten. Nur 17 Prozent

schließen einen Jobwechsel derzeit aus.

Jobwechsel: Gehalt, Sicherheit und Entwicklungsmöglichkeiten sind

ausschlaggebend – aber auch die Arbeitskultur zählt

– Wenn Fachkräfte den Job wechseln, wollen sie sich finanziell

verbessern. Ein attraktives Gehalt ist für 96 Prozent

entscheidend. Für immerhin 82 Prozent ist außerdem ein

Überstundenausgleich wesentlich.

– Trotz der guten Arbeitsmarktlage legen die Befragten großen

Wert auf Sicherheit. Für 93 Prozent der Befragten ist ein

krisensicherer Job das zweitwichtigste Kriterium bei einem

Jobwechsel.

– Weiterbildung und -entwicklung: Im Zeitalter der

Digitalisierung wissen Fachkräfte um die Notwendigkeit, sich

stetig fortzubilden. 86 Prozent erwarten von ihrem nächsten

Arbeitgeber entsprechende Angebote.

– Moderne Arbeitsweise: Neun von zehn möchten flexibel arbeiten,

für acht von zehn fällt die Möglichkeit, teamorientiert zu

arbeiten, besonders ins Gewicht. 74 Prozent wollen

eigenverantwortlich arbeiten.

Weitere Details zum Jobsuchverhalten von Fachkräften in

Deutschland (z. B. Erwartungen an Stellenanzeigen) stehen hier zum

Download bereit: https://bit.ly/2CExjna

Über die Studie „Jobsuche im Fokus“

Die vorliegende Studie der Online-Jobplattform StepStone gibt

Einblick in die Präferenzen und Erwartungen bei der Jobsuche und

schildert die Erlebnisse der Fachkräfte im Bewerbungsprozess.

Außerdem werden die Erfahrungen von rekrutierenden Unternehmen in

Bezug auf die Erstellung von Stellenanzeigen analysiert sowie

Empfehlungen für eine erfolgreiche Rekrutierung in digitalen Kanälen

daraus abgeleitet. Für die Studie hat StepStone im zweiten Quartal

2018 zwei Online-Befragungen unter insgesamt rund 30.000 Fach- und

Führungskräften in Deutschland durchgeführt, darunter waren rund

24.000 Fachkräfte ohne Personalverantwortung und rund 6.000

Führungskräfte. Daneben befragte StepStone online insgesamt rund

5.000 Recruiter und Manager, die für Personalbeschaffung zuständig

sind.

