Aufruf zur Kundgebung zur Meinungsfreiheit am 01.06.19 in Hannover

Die Piratenpartei Niedersachsen unterstützt den

Aufruf der Piratenpartei Hannover zur Teilnahme an einer Kundgebung

zur Verteidigung der Meinungsfreiheit am kommenden Samstag, dem

01.06.19, von 14:30 – 17:00 Uhr am Platz der Weltausstellung in

Hannover. Hintergrund ist der Vorschlag der Bundesvorsitzenden der

CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, „Regeln“ für Online-Diskussionen zu

Parteien und Kandidaten in Wahlkampfzeiten einzuführen. [1]

„Da hat man nun gerade den 70. Geburtstag des Grundgesetzes

gefeiert, und muss sich fragen, ob Frau Kramp-Karrenbauer weiß, was

drin steht. Artikel 5 des Grundgesetzes garantiert die

Meinungsfreiheit! Wörtlich steht dort: „Eine Zensur findet nicht

statt.“ Der jetzige Vorschlag ist jedoch nichts anderes als der

Versuch, durch die Hintertür eine Zensur einzuführen. So auf einen

mit Fakten und nachprüfbaren Aussagen gestalteten Aufruf des

You-Tubers Rezo [2] zu reagieren, zeigt eine Haltung gegenüber dem

Grundgesetz, die eigentlich den Verfassungsschutz auf den Plan rufen

müsste. Denn das, was hier an Arroganz der Macht zutage tritt, ist

schon fast Verrat an unserer funktionsfähigen Demokratie“, so Thomas

Ganskow, Vorsitzender der Piraten Niedersachsen.

„Mal abgesehen davon, dass immer irgendwo Wahlkampf ist und somit

niemand mehr etwas über soziale Medien verbreiten dürfte, was der

herrschenden Politik missfällt, reicht es wohl nicht, mit der Reform

der Urheberrechtsrichtlinie auf europäischer Ebene das Internet, so

wie wir es kennen, zu zerstören. Nein, hier soll noch weiter an den

Grundfesten der freien Informationsverbreitung gerüttelt werden,

damit die Bevölkerung nur ja nicht auf die Idee kommt, herrschende

Politik und ihre Repräsentanten in Frage zu stellen. Das ist

erbärmlich und zeigt, dass insbesondere die CDU nicht an der

Gestaltung einer positiven Zukunft interessiert ist, sofern es nicht

dem eigenen Machterhalt dient“, ergänzt Jennifer Schnelle, Anmelderin

der Kundgebung und Bezirksrätin der Piratenpartei in

Misburg-Anderten.

Quellen:

[1] Bericht der HAZ http://ots.de/AmBIOj

[2] Bericht des Tagesspiegel http://ots.de/b17emE

Pressekontakt:

Piratenpartei Niedersachsen

Haltenhoffstr. 50

30167 Hannover

Mail: vorstand@piraten-nds.de

Mobil: +49 (0) 511 92050912

Thomas Ganskow

Vorsitzender

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell