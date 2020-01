Augen-Projekt Lindi – REALEYES engagiert sich für die augenmedizinische Versorgung in Tansania

Etwa 90 Prozent aller sehbehinderten Menschen leben in

Entwicklungsländern. Rund der Hälfte dieser Menschen kann durch eine einfache

medizinische Versorgung und Operationen geholfen werden. REALEYES und Dr.

Hans-Peter Buchmann engagieren sich dafür, diese Missstände in Tansania

anzugehen, Verantwortung zu übernehmen und das augenmedizinische Team vor Ort

mit Instrumenten, Geräten und Medikamenten zu unterstützen.

REALEYES, Spezialist für Augenheilkunde, unterstützt den augenmedizinischen

Bereich des Sokoine Regional Hospital in Lindi im Süden Tansanias. Dabei geht

das Engagement von Dr. Hans-Peter Buchmann, einem der Geschäftsführer der

REALEYES Augenklinik Theresienhöhe München, aus. Der Facharzt für Augenheilkunde

hat von 1989 bis 1991 als Entwicklungshelfer am Sokoine Hospital gearbeitet, das

knapp eine Million Menschen in einer Region von der Größe Bayerns versorgt.

Medizinische Instrumente und Medikamente werden dringend benötigt

Im Jahr 2014 reiste Dr. Hans-Peter Buchmann wieder nach Lindi und lernte dort

den gut ausgebildeten und hochmotivierten Augenarzt Dr. Bokango Machage kennen,

dem allerdings die notwendigen Geräte und Instrumente fehlten, um erkrankte

Menschen vor Ort zu behandeln. Er arbeitete unter schwierigen Bedingungen. So

konnte er zwar mit einer sogenannten Spaltlampe Diagnostik betreiben, die

therapeutischen Möglichkeiten waren jedoch sehr eingeschränkt. Die Durchführung

von Augenoperationen war mangels eines kostenintensiven Operationsmikroskops

nicht möglich.

Erste Schritte erfolgreich umgesetzt

Dr. Hans-Peter Buchmann entschloss sich, Dr. Bokango Machage aus Lindi zu

unterstützen. Ende des Jahres 2014 schickte er aus Eigenmitteln finanzierte,

speziell für die Tropen modifizierte Augenmikroskope, Instrumente, Medikamente

sowie Linsen für Operationen des Grauen Stars nach Afrika. Seit Anfang 2015

führt Dr. Bokango Machage nun Katarakt- und Lidoperationen im Sokoine Regional

Hospital in Lindi durch. Der Graue Star (Katarakt) ist eine Trübung der

Augenlinse und eine sehr häufig auftretende, meist altersbedingte

Augenerkrankung. In dieser Region in Tansania ist zudem die Infektionskrankheit

“Trachom” weit verbreitet, die zu Lidvernarbung und unbehandelt zu Erblindung

führt. Neben seiner Tätigkeit im Sokoine Regional Hospital in Lindi bereist Dr.

Bokango Machage mit dem transportablen Mikroskop auch entfernte Gegenden der

Region, um seine Patienten vor Ort behandeln und operieren zu können.

Die Untersuchungen, Behandlungen und Operationen konnten sich bisher die

wenigsten Menschen leisten. So konnten beispielsweise Operationen des Grauen

Star bisher nur in der 500 Kilometer entfernten Universitäts-Augenklinik in Dar

es Salaam durchgeführt werden – zu teuer für die meisten Erkrankten. Dies führte

dazu, dass viele Patienten in der Region sehbehindert oder blind ihr Leben

meistern mussten.

“Sehbehinderungen und Blindheit verstärken den Kreislauf der Armut zusätzlich,

denn die Gesundheit der Menschen hängt unmittelbar mit der Ausbildung, dem

Einkommen und der Wirtschaft zusammen”, erklärt Dr. Hans-Peter Buchmann,

Geschäftsführer der REALEYES Augenklinik Theresienhöhe München und Facharzt für

Augenheilkunde. “Unser Ziel ist es, die augenmedizinische Versorgung auf hohem

medizinischen Niveau und mit den notwendigen personellen Ressourcen weiter

auszubauen, augenmedizinische Hilfe zu leisten und den Menschen ein

selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.”

Unterstützung für das “Augen-Projekt Lindi”

Um das Projekt auch weiterhin finanziell zu unterstützen und den Menschen vor

Ort zu helfen, hat Dr. Hans-Peter Buchmann für das Augen-Projekt Lindi ein

Spendenkonto beim Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit (www.dkvb.org)

eingerichtet. Falls auch Sie dieses Projekt unterstützen möchten, können Sie

gerne hier einen Spendenbeitrag unter Angabe des Projekts entrichten:

DKVB – Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit

Commerzbank Würzburg

IBAN: DE91 7904 0047 0692 2223 00

BIC:COBADEFFXXX (Würzburg)

Die Spendengelder werden ausschließlich dafür verwendet, weiteres, dringend

benötigtes Material anzuschaffen sowie das augenmedizinische Team auszubauen und

fortzubilden.

Dr. Hans-Peter Buchmann, Geschäftsführer der REALEYES Augenklinik Theresienhöhe,

ergänzt: “Dr. Bokango Machage berichtet regelmäßig über die vor Ort

durchgeführten Operationen und den Fortgang des Projekts. Wir sind in regem

Austausch und ich freue mich, wenn wir mit Spenden die vielen Menschen, die

dringend medizinische Hilfe benötigen, unterstützen können.”

Die gesamte Pressemitteilung finden Sie hier: http://ots.de/aBeuOY

Bildmaterial:

– Dr. med. Hans-Peter Buchmann,Geschäftsführer der REALEYES

Augenklinik Theresienhöhe München und Facharzt für

Augenheilkunde: http://ots.de/RRIfk6

– Impressionen aus Tansania:

Bild 1: http://ots.de/mQ6Vfw Lindi-Bild-1.jpg

Bild 2: http://ots.de/Iptj0a Lindi-Bild-2.jpg

Bild 3: http://ots.de/1voHjF Lindi-Bild-3.jpg

Bild 4: http://ots.de/iXY77a Lindi-Bild-4.jpg

Bild 5: http://ots.de/sDp3kh Lindi-Bild-5.jpg

Über REALEYES

REALEYES ist der Verbund von 14 konservativen Augenarztpraxen und einer

Augenklinik im Großraum München. Der Verbund wurde im Jahr 2006 gegründet und

beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter – darunter 17 Ärzte, davon sieben

hochqualifizierte Operateure. Die Geschäftsführer sind Dr. med. Hans-Peter

Buchmann, Dr. med. Socrates Dimitriou-Zottos sowie Emanuel Janisch. REALEYES

bietet sowohl konservative als auch operative Augenheilkunde an – in TÜV SÜD

geprüfter Qualität. Im Bereich der refraktiven Chirurgie offeriert der Verbund

das komplette Behandlungsspektrum, um optische Korrekturen wie Brillen oder

Kontaktlinsen zu ersetzen oder die Dioptrienzahl deutlich zu senken. REALEYES

zeichnet sich durch medizinische Fachkompetenz, den Einsatz modernster

technischer Standards und Geräte sowie individuelle, kompetente Betreuung der

Patienten aus – von der Voruntersuchung über die Behandlung bis hin zur

Nachsorge. Rund 10.000 Eingriffe pro Jahr nimmt der Verbund jedes Jahr vor,

wobei sowohl Erwachsene als auch Kinder zu den Patienten zählen. Weitere

Informationen finden Sie unter: https://www.realeyes.de.

Bleiben Sie mit uns in Verbindung: https://www.facebook.com/realeyes.de/

Pressekontakt:

griffity GmbH

Evi Garabed, Susanne Garhammer

Tel.: 089/43 66 92-0

E-Mail: evi.garabed@griffity.de

E-Mail: susanne.garhammer@griffity.de

Hanns-Schwindt-Str. 8

D-81829 München

Internet: www.griffity.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134482/4491276

OTS: REALEYES

Original-Content von: REALEYES, übermittelt durch news aktuell