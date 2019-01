Aus der Goetzfried AG wird die Allgeier Experts Go GmbH: Der Personaldienstleister für freiberufliche IT-Fachkräfte und Ingenieure firmiert seit Januar 2019 unter neuem Namen (FOTO)

Die Goetzfried AG ist bereits seit 13 Jahren einTochterunternehmen der Allgeier SE, einem der führenden IT- undPersonaldienstleistungskonzerne. In dem Verbund der Allgeier Expertsagiert der Pionier für die Vermittlung von freiberuflichenFachkräften flexibler und bietet zusammen mit seinenSchwesterunternehmen ein umfassendes Portfolio zu allenVertragsformen im Bereich IT und Engineering an. Allgeier Expertsgeht einen konsequenten Schritt weiter: Ab Januar führt dieGoetzfried AG unter dem neuen Namen Allgeier Experts Go GmbH dieGeschäfte fort. Im Zuge der Umfirmierung in eine GmbH werden FrankEckes und Peter Schneider in die Geschäftsführung berufen.

Die Namensänderung signalisiert die Zugehörigkeit zur Dachmarke

von Allgeier Experts: Mit der Firmierung des

IT-Personaldienstleisters Goetzfried AG unter dem Namen Allgeier

Experts Go unterstreicht Allgeier Experts die Strategie, den

Außenauftritt der Tochtergesellschaften zu vereinheitlichen. Frank

Eckes und Peter Schneider werden ab sofort die Geschäftsführung

übernehmen. Damit lösen sie Bernd Sauer ab, der seit Januar 2017 als

Vorstand das Unternehmen führte.

Professional Workforce Solutions: Allgeier Experts stellt das

gesamte Portfolio der Personalvermittlung bereit. Für die Kunden und

Freelancer von Allgeier Experts Go werden sich mit der Namensänderung

keine wesentlichen Änderungen ergeben. Alle bestehenden Verträge

gelten unverändert weiter und die bekannten Ansprechpartner bleiben

wie bisher erhalten. Die Kunden haben nach wie vor Zugang zu

exzellenten freiberuflichen IT-Spezialisten und Ingenieuren. Die

Experten auf der anderen Seite profitieren von einem bundesweiten

Kundennetz und attraktiven Projekten im Bereich IT und Engineering.

Dabei berücksichtigen die Personalexperten der Allgeier Experts Go

das individuelle Know-how jedes Kunden und agieren partnerschaftlich.

Wie gewohnt, greifen die Kunden und Geschäftspartner auf die

bewährten Stärken und die Expertise im Freelancer-Markt zurück und

durch die engere Zusammenarbeit mit den Schwestergesellschaften, die

sich auf andere Vertragsarten spezialisiert haben, erhalten sie

zusätzlich einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Unter dem Allgeier

Experts Dach verbinden sich also hochgradige und langjährige

Expertisen zu allen Vertragsarten, die sich zu einem umfassenden

Service je nach Bedarf ergänzen. Und ein weiterer entscheidender

Vorteil ist die Regionalität: Denn die Allgeier Experts

Niederlassungen erstrecken sich bundesweit und beraten direkt vor

Ort.

Frank Eckes freut sich auf seine neue zusätzliche Funktion

innerhalb der Allgeier Experts: „Mit der Umfirmierung gehen wir den

nächsten logischen Schritt der Firmenstrategie. Der neue Name

Allgeier Experts Go steht für Innovation, Aufbruch und Fortschritt in

einer digitalen Welt – und genau diese positive Grundstimmung wollen

wir auch unseren Kunden vermitteln.“ Der gelernte Industriekaufmann

begann seine Karriere bei der Außenhandelsgesellschaft Technotrade

GmbH. Nach mehreren leitenden Positionen stieg er 2006 in die

Personaldienstleistungsbranche ein und war von 2012 bis 2017

Geschäftsführer bei der SOLCOM GmbH-Tochter Vendorplan.

Peter Schneider ist seit November 2018 bei Allgeier Experts und

war zuvor CIO und Geschäftsführer der ABLE Management Services GmbH.

Der Diplom-Physiker und Diplom-Wirtschaftsinformatiker startete seine

Karriere in der Automobilbranche bei der Daimler AG und übernahm dort

schnell Leitungsfunktionen im IT-Bereich.

Peter Schneider und Frank Eckes bauen als neue Geschäftsführer auf

der Arbeit von Bernd Sauer auf: „Bernd Sauer hat in den letzten

Jahren mit viel Leidenschaft und Engagement die Geschäfte der

Goetzfried AG geführt. Wir danken ihm für seine Leistungen und

wünschen ihm alles Gute für seine neuen beruflichen

Herausforderungen“, so Patrick Mildner, Vorstand der Allgeier Experts

SE. „Gleichzeitig freue ich mich, dass ab sofort Frank Eckes und

Peter Schneider die Allgeier Experts Go weiter nach vorne bringen

werden.“

In den vergangenen zwei Jahren sind innerhalb der Gruppe bereits

mehrere Umfirmierungen erfolgt: Die Allgeier Experts Pro GmbH,

Allgeier Experts Select GmbH, Allgeier Experts Services GmbH und die

Allgeier Engineering GmbH haben sich dabei in ihren

Geschäftsbereichen erfolgreich im Markt positioniert. Diesen Schritt

unternimmt nun auch im Contracting-Bereich die neu firmierte Allgeier

Experts Go GmbH.

Über Allgeier Experts SE

Allgeier Experts gehört zu den führenden Personaldienstleistern

für IT und Engineering in Deutschland. Wir gestalten die digitale

Transformation von morgen: Mit unserem eigenen Pool aus 150.000

hochqualifizierten Experten, eigenen Job-Portalen und Social

Professional Networks vermitteln wir Unternehmen die passenden

Fachkräfte für ihre Projekte – persönlich, kompetent, professionell.

Wir verstehen uns als Dienstleister für unsere Kunden und bieten die

passenden Services für technologische Herausforderungen. Das schafft

Vertrauen: Mehr als 700 Kunden setzen seit 1987 auf unser Know-how

und unsere Experten.

Pressekontakt:

Allgeier Experts SE

Marlene Mildner

Hainstraße 5-7

04109 Leipzig

Telefon +49 341 995792-30

Mobil +49 151 70107252

E-Mail: marlene.mildner@allgeier-experts.com

Original-Content von: Allgeier Experts SE, übermittelt durch news aktuell