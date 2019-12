Außenexperte Hardt: Russlands Verhalten macht argwöhnisch

Die diplomatische Krise zwischen Deutschland und Russland nach

dem mutmaßlichen Auftragsmord in Berlin verschärft sich. Deutsche Ermittler

verfolgen den Anfangsverdacht, dass staatlichen Stellen in Russland oder der

Teilrepublik Tschetschenien dahinter stecken.

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, hat Russland

daher aufgefordert, bei den Ermittlungen zu helfen. Im Inforadio vom rbb sagte

er am Donnerstag: “Russland könnte einen solchen Vorwurf ausräumen durch

Kooperationsbereitschaft, durch das Offenlegen von Fakten. Dass Russland das

nicht tut, macht uns argwöhnisch.”

Hardt sagte, die Methoden erinnerten ihn an düstere Agententhriller: “Russland

bekennt sich formal zu den Kriterien des Völkerrechts. Wir mahnen an, dass sie

sich auch daran halten. Dazu gehört eben auch für den Fall, dass solch ein

Ereignis eintritt, man sich wechselseitig Rechtshilfe gibt und bei der

Aufklärung hilft. Deutschland ist dazu in vielen Fällen gegenüber Russland

bereit. Diese Praxis finde ich gut. Sie hilft zum Beispiel gemeinsam Terrorismus

zu bekämpfen, aber das setzt natürlich voraus, dass Russland das auch tut”.

Der CDU-Politiker sagte weiter, er sei zuversichtlich, dass die deutschen

Behörden eine gute Ermittlungsarbeit leisten und in den nächsten Tagen weiteres

Licht in diesen Fall bringen werden.

