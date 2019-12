Ist Deutschland souverän? – Einblicke in die deutsche Politik

Der Autor des Buches “Ist Deutschland souverän?”, Wilfried Schmitz, zeigt, dass die Antwort auf diese Frage nicht ganz so einfach ist. Er erklärt in seinem Sachbuch, dass bereits das Grundgesetz und die UN-Charta es eigentlich unmöglich machen, dass die Bundesrepublik Deutschland voll souverän sein kann. Er stellt die Fragen: Was bedeutet eigentlich “souverän” im völkerrechtlichen Sinne? Kann ein Staat überhaupt ein Staat sein, wenn er nicht souverän ist? Wer hat ein Interesse an der Zerstörung von Nationalstaaten und kultureller Identität?

Rechtsanwalt Wilfried Schmitz beschäftigt sich in “Ist Deutschland souverän?” zudem mit den möglichen Folgen einer globalen und umfassenden Privatisierung aller öffentlichen und privaten Vermögenswerte für die innere und äußere Sicherheit aller betroffenen Nationen. Welche Folgen ergeben sich aus dem Fehlen der Souveränität, insbesondere für den Frieden, aber auch für die Rechtspflege und die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien? Die Leser erhalten in “Ist Deutschland souverän?” spannende und erhellende Antworten, die ihnen zu einer neuen Perspektive auf die Souveränität Deutschlands verhelfen. Schmitz zeigt darin auf, warum ohne Souveränität weder ein Rechtsstaat in Deutschland noch ein Friede in der Welt möglich ist.

“Ist Deutschland souverän?” von Rechtsanwalt Wilfried Schmitz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-7373-2 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de