Aussortiert: Kind 351 – eine erschütternde Erzählung nähert sich dem Thema Missbrauch im Kinderheim

Die katholische Kirche war in den letzten Jahren leider oft aus den falschen Gründen in den Nachrichten. Themen wie Missbrauch von Kindern, Ungerechtigkeit und stille Opfer belasten die Glaubwürdigkeit der Kirche und hinterlassen viel verbrannte Erde auf Opferseite. Der Roman der Drehbuchautorin Anke Gebert, „Aussortiert: Kind 351“, widmet sich dieser heiklen Thematik. Gebert beschreibt darin auf sehr sensible Weise, nach einer wahren Begebenheit, die Geschichte eines Mannes, der seine Kindheit und Jugend in einem katholischen Kinderheim verbracht hat und – als Erwachsener – von dieser Vergangenheit eingeholt wird. Gebert legt den Fokus in ihrer Erzählung aber nicht auf die Gräueltaten, sondern konzentriert sich vor allem auf die Frage, wie es dieser Mann geschafft hat, sich ein neues Leben aufzubauen und sich wieder im normalen Alltag zurechtzufinden.

Der eindringliche Roman von Anke Gebert erzählt von einer unbekannten Episode deutscher Geschichte und verbindet diese mit einem emotionalen Beziehungsdrama. Der Text lag zunächst als Drehbuchfassung vor, für den die Autorin ausgezeichnet wurde. In „Aussortiert: Kind 351“ präsentiert die freie Autorin und Drehbuchschreiberin Anke Gebert die erschütternde Geschichte von Missbrauch und der Rückgewinnung des eigenen Lebens erstmals in Buchform. In einer von Empathie und Offenheit geprägten Lektüre verschweigt Gebert nichts und bietet damit einen bewegenden und erschreckenden Einblick hinter die Fassaden katholischer Kinderheime.

„Aussortiert: Kind 351“ von Anke Gebert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-4402-8 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de