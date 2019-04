Ausstellung PRODUCT(ION) Möbel und Nachhaltigkeit

.

Dauer: 05.04.-18.04.2019, offen mo-fr 10-16 Uhr, sa 10-17 Uhr

Finissage am Donnerstag, den 18.04.2019 um 18 Uhr

Glasraum der Muthesius Kunsthochschule, Legienstraße 35, Kiel Eintritt frei

Die interdisziplinäre Design- und Kunstausstellung befasst sich im Rahmen des Muthesius Projektes mit unserem Verhältnis zu Möbeln. Nach Lebensmitteln und Kleidung ist auch unser Mobiliar ein wesentliches Konsumgut. Die Kenntnisse über Herstellung und Herkunft sind wichtig, aber kaum vorhanden. Die Ausstellung, kuratiert von Julia Dankmer (23) und Sebastian Kommer (23), beleuchtet neben der Sperrmüllproblematik auch den Möbelkonsum, unsere Wertschätzung gegenüber Möbeln, deren Herkunft, die Herstellungsbedingungen und Preiszusammensetzung. Ein Ausblick und zukunftsfähige Projekte werden vorgestellt. Damit soll ein Bewusstsein bei den Konsumenten für ihre globale Verantwortung geschaffen werden.

Parallel zu der Ausstellung findet eine Vortragsreihe im Kesselhaus der Kunsthochschule statt, die weiteres Wissen zur Thematik bündelt:

11.04. (18.30 Uhr) Lynn Harles „Towards a planet-centered future through the interdisciplinary field of science and design“

15.04. (18.30 Uhr) Giuseppe La Spada „Art Spirituality and Sustainability“

18.04. (14.30 Uhr) Mareike Gast „dispose – reuse – recycle Strategien, Schwierigkeiten und Potentiale in der Entwicklung von nachhaltigen Produkten“

Mehr Infos unter: www.muthesius-kunsthochschule.de