Autodoc GmbH entscheidet sich Warnwesten europaweit zu verteilen / Untersuchungen der Berliner Innenbehörden zu Autodoc ergebnislos

Die Autodoc GmbH zieht sich aus dem

Warnwestenprojekt zurück, das ursprünglich mit der Senatsstelle für

Bildung, Jugend und Familie zugunsten der rund 34.000 Berliner

Abc-Schützen zum Schuljahresbeginn 2019 / 2020 starten sollte.

Noch im Verlauf dieser Woche können Autodoc Kunden die Warnwesten

europaweit kostenfrei für ihr Kind erhalten. Dafür werden die

Angebotsseiten in den 26 europäischen Ländern, in denen Autodoc aktiv

ist, mit einer entsprechenden Information ausgestattet. Damit es zu

einer möglichst großflächigen Verteilung kommt, wird jeder Bestellung

auf Wunsch eine Warnweste beigelegt. Damit kommen die Warnwesten doch

noch ihrer zugedachten Aufgabe zu: Die Sichtbarkeit von Schulkindern

deutlich zu erhöhen, um ihre Wege damit ein kleines Stück sicherer zu

gestalten.

Untersuchungen der Berliner Innenbehörden ergebnislos

Auf Nachfrage seitens der Autodoc GmbH bleibt festzustellen, dass

die Untersuchungen der Berliner Innenbehörden einschließlich des

Verfassungsschutzes bislang ergebnislos sind, was Autodoc auch

erwartet hatte.

Über Autodoc

Autodoc ist Europas führender Onlinehändler für Autoersatzteile.

Als wachstumsstärkstes Unternehmen in dieser Branche mit einem

Umsatzwachstum von 63% im Geschäftsjahr 2018 auf rund 415 Mio. Euro

(2017: 254 Mio. Euro) strebt Autodoc an, seine Position weiter

auszubauen. Durch seine erfolgreiche Expansion ist Autodoc inzwischen

neben Deutschland in 25 weiteren europäischen Ländern vertreten.

Autodoc verfolgt einen starken Kundenfokus durch Social Media

Aktivitäten, technischen Support in der jeweiligen Landessprache und

bedarfsgerechte Sortimentszusammenstellung mit derzeit knapp 2,5 Mio.

Produkten von 545 Markenherstellern für 128 Automarken. Von

Bremsanlagen über Karosserieteile, Stoßdämpfer und Federn,

Auspuffanlagen, Innenraumelemente, Lenkungen und Kupplungen bis hin

zu Klimaanlagen, Heizungen, Reparatursätzen und Motorenöl bietet der

Onlinehändler ein breites Angebot. Im Juni 2018 feierte das

Unternehmen sein 10-jähriges Jubiläum. Die Autodoc GmbH hat ihren

Sitz im Berliner Stadtteil Lichtenberg und ist zu 100%

inhabergeführt. Seit Mai 2019 ist das Unternehmen zusätzlich zu

seinem Hauptsitz noch mit einer Repräsentanz auf dem Kurfürstendamm

präsent.

