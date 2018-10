Automatisierung: Fachkräfte fürchten nicht um ihren Job

Die Digitalisierung beschleunigt Arbeitsabläufe

und verändert Arbeitsplätze radikal. Studien prognostizieren den

Abbau von Millionen Stellen, weil Menschen durch Maschinen ersetzt

werden. Fachkräfte in Deutschland sehen der Zukunft trotzdem gelassen

entgegen. Eine Studie der Online-Jobplattform StepStone, für die

17.000 Fach- und Führungskräfte befragt wurden, zeigt: Die große

Mehrheit sorgt sich nicht um ihre berufliche Zukunft. 68 Prozent der

Befragten sind der Meinung, technologische Veränderungen wirkten sich

positiv aus. Nur 15 Prozent sehen ihren Arbeitsplatz von der

Digitalisierung bedroht.

Digitalisierung erfordert lebenslanges Lernen

Allerdings sehen rund zwei Drittel der Befragten eine besondere

Notwendigkeit, sich fortzubilden. Neben der Vertiefung der eigenen

Kernkompetenzen wollen Fachkräfte besonders in ihre digitalen

Fähigkeiten und Soft Skills investieren. „Die Digitalisierung wird

viele standardisierte Tätigkeiten ersetzen, schafft aber gleichzeitig

neue, oft anspruchsvolle Jobprofile, deren Anforderungen sich stetig

weiter verändern werden“, sagt StepStone-Geschäftsführer Dr.

Sebastian Dettmers. „Die Politik ist in der Pflicht, diesen

Veränderungsprozess in der Wirtschaft einzuleiten und Unternehmen

sowie Fachkräfte dabei erfolgreich zu unterstützen.“

Fachkräfte sind offen für Veränderungen

Erst vor wenigen Wochen hatte das Kabinett einem Gesetzesentwurf

von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zugestimmt, das

Beschäftigten den Zugang zu Weiterbildungen erleichtern und

Arbeitgeber dafür finanziell unterstützen soll. Die Bereitschaft,

offen für Veränderungen zu sein, bringen die meisten Fachkräfte

jedenfalls mit: 61 Prozent wollen sich aus Interesse weiterbilden,

mehr als die Hälfte legt Wert auf die persönliche Weiterentwicklung.

36 Prozent der für die StepStone-Studie Befragten planen, in den

nächsten zwei Jahren technische Fähigkeiten für die aktuelle Position

zu erlernen. 54 Prozent wollen bestehende Kenntnisse und Fähigkeiten

verbessern. Eine Umschulung für eine neue Position plant eine von

zehn Fachkräften. Nur sechs Prozent sagen, dass sie sich nicht

weiterbilden wollen. „Der Bedarf an Mitarbeitern mit digitalen Skills

ist so hoch, dass Unternehmen in der Pflicht sind, ihre Mitarbeiter

fortzubilden“, sagt Dettmers.

Den vollständigen StepStone Arbeitsreport finden Sie unter dem

folgenden Link: https://bit.ly/2ynmLDz

Über den StepStone Arbeitsreport

Welchen Stellenwert nimmt Arbeit im Leben von Fach- und

Führungskräften in Deutschland heute ein? Wie gehen Fachkräfte mit

dem Wandel der Arbeitswelt um? Antworten auf diese und weitere Fragen

geben die Ergebnisse der vorliegenden StepStone Studie. Für den

Arbeitsreport hat StepStone im zweiten Quartal 2018 eine

Online-Befragung unter insgesamt rund 17.000 Fach- und

Führungskräften in Deutschland durchgeführt, darunter waren rund

14.000 Fachkräfte ohne Personalverantwortung und rund 3.000

Führungskräfte.

