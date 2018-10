Unglück in Indonesien – medico vor Ort / Die lokalen medico-Partner können die Folgen alleine stemmen

Nach den Erdbeben und dem Tsunami am 28.

September stabilisieren sich die Abläufe für Hilfe auf der

indonesischen Insel Sulawesi. Donggala, Palu und Sigi sind die am

stärksten betroffenen Gebiete. In allen konsolidieren sich die

Strukturen vor Ort, die unmittelbar nach dem Unglück aktiv wurden.

Was gebraucht wird ist finanzielle Unterstützung.

Nothilfe-Referent Bernd Eichner von medico international befindet

sich seit letzter Woche vor Ort und bestätigt die Einschätzung vieler

indonesischer Stimmen, nach denen es keine Präsenz internationaler

Akteure bedarf. Der Besuch dient auch der Rücksprache und weiteren

Planung mit den medico-Partnerorganisationen. Dazu gehört das

Menschenrechtszentrum Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Sulawesi

Tengah in der zerstörten Stadt Palu und das Bildungsinstitut

MOSINTUWU in Poso, das zurzeit Großküchen für mehrere tausend

Menschen unterhält. „Die indonesischen Kapazitäten sind ausreichend.

Es herrscht eine große Solidarität unter den Menschen. Es ist

ratsamer, lokale Akteure an der Basis statt die Maschinerie

internationaler Institutionen ohne Erfahrung vor Ort zu

unterstützen“, rät Eichner.

Von der Naturkatastrophe am meisten betroffen sind ärmere

Bevölkerungsgruppen. Deren oftmals nur rudimentär gebauten Häuser

stürzten als erstes ein. Eine Hilfe auf lange Sicht muss daher

Katastrophenprävention durch Armutsbekämpfung einplanen sowie eine

Verringerung des Verfalls des Ökosystems, das zu den zerstörerischen

Schlammlawinen führte.

Derweil hat die indonesische Katastrophenbehörde (BNPB)

ausländischen Helfern ohne lokale Anbindung den Zutritt zu den

Katastrophengebieten verwehrt. „Verständlich, denn es darf kein

zweites Haiti passieren. Als externe Akteure das Land verließen und

es schwächer als vor dem damaligen Beben zurückließen, weil sie

öffentliche Aufgaben an sich rissen. Das Einfliegen ausländischen

Personals ist ein komplett veralteter Ansatz“, kommentiert der

Nothilfe-Referent. Er fügt hinzu: „Natürlich brauchen die Betroffenen

Unterstützung. Jedoch gezielt nach deren Bedürfnissen. Konkret heißt

das keine Sachspenden aus dem Ausland, sondern finanzielle Hilfe.“

Alle Nahrungsmittel und Non-Food-Items können auf Sulawesi eingekauft

werden.

Das Beben von 7,4 auf der Richterskala sowie die Überflutungen

haben bisher 2.088 Menschenleben gefordert, zu 4.600 Schwerverletzten

geführt, 79.000 Personen vertrieben und 20 Erste-Hilfe-Einrichtungen

beschädigt (Stand: 12. Oktober).

