Badische Zeitung: Der Fall Chaschukdschi: Nötig ist eine klare Botschaft/ Kommentar von Michael Wrase

Dass ein greiser Vater seinen Sohn verteidigt,

ist verständlich. Kaum begreiflich ist es allerdings, wenn

US-Präsident Donald Trump die Unschuldsbeteuerungen des saudischen

Königs Salman für seinen Sohn Mohammed für bare Münze nimmt und jetzt

aus einem mutmaßlich brutalen Mord einen bedauerlichen Betriebsunfall

machen will. Die internationale Politik sollte sich von den

mutmaßlichen saudischen Auftragsmördern klar abgrenzen, wie es

mehrere internationale Konzernchefs getan haben, als sie eine

Wirtschaftskonferenz in Riad abgesagt haben. Sonst würde sich vor

allem der unberechenbare saudische Kronprinz einmal mehr ins

Fäustchen lachen, das angstvolle Taktieren des Westens als ein Signal

zum „Weitermachen bis bisher“ interpretieren – und sich in seinem

aggressiven Vorgehen gegenüber Andersdenken bestätigt sehen.

