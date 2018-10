Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur deutschen Außenpolitik

Das geht nun schon bald seit eineinhalb Jahren

so: Wahlkampf, Bundestagswahl, quälend lange Regierungsbildung und

seither eine Koalitionskrise an der anderen. Was sich in der Berliner

Politik abspielt ist Ausdruck eines tiefen Risses, der durch die

Gesellschaft geht, und einer großen Ratlosigkeit darüber, wie er

wieder gekittet werden kann. Die einen versuchen es mit dem nächsten

Appell, man möge doch bitte ruhig zur Sacharbeit zurückkehren, um die

realen Schwierigkeiten des Landes zu lösen. Die anderen setzen

darauf, lieber früher als später die Bundeskanzlerin abzusägen – in

der irrigen Annahme, dass damit quasi über Nacht alle Probleme

verschwänden. Fakt ist, dass die Bundesrepublik fast nur noch mit

sich selbst beschäftigt ist. Und ein Ende dieser andauernden

Nabelschau scheint nicht in Sicht.

