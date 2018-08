Badische Zeitung: Eckpunkte zur Einwanderung: Kein Durchbruch / Kommentar von Roland Pichler

Zu lange schon beschränken sich die Debatten in

Deutschland fast ausschließlich darauf, wie es mit der

Flüchtlingspolitik weitergeht. Dass die Regierung jetzt ein Gesetz

zur Fachkräfte-Einwanderung plant, ist ein richtiges Signal. Für den

Wohlstand des Landes und die Zukunft der Unternehmen ist die Frage,

wie der Bedarf an Fachkräften gedeckt wird, entscheidend. Es wäre

zwar naiv zu glauben, dass das künftige Gesetz den Fachkräftemangel

behebt. Ihren Bedarf müssen die Betriebe in erster Linie im Inland

decken. Doch setzt allein das Bekenntnis zu einem Einwanderungsgesetz

ein Zeichen. http://mehr.bz/khs190g

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell