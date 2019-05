Badische Zeitung: Kopftuchverbot für Kinder: Keine Hilfe für die Integration / Kommentar von Annemarie Rösch

Nach islamischem Recht sollen Mädchen das

Kopftuch von der Pubertät an tragen – nicht vorher. Debattieren nun

Politik und Gesellschaft über das Thema, suggerieren sie, dass es

unter Muslimen üblich ist, ihre Mädchen im Kindesalter zu

verschleiern. Damit lassen sich am rechten Rand Stimmen fangen. Der

Integration dient das nicht: Es werden so Feindbilder zementiert,

die es gegenüber Muslimen gibt. Diese wiederum sehen sich zu

Unrecht mit einem Klischee konfrontiert und ausgegrenzt.

