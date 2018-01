Badische Zeitung: Storchs Tweet / Radikale Feindseligkeit Kommentar von Thomas Steiner

Wenn die beiden Männer an der Spitze der AfD,

Alexander Gauland und Jörg Meuthen, nun wieder abwiegeln, so wie sie

es schon nach Höckes Endsieg-Rede taten, zeigt das einmal mehr, dass

radikale Feindseligkeit den Kern dieser Partei ausmacht. Auch wenn am

Dienstag „Glückselig Neujahr“ über Beatrix von Storchs Twitter-Seite

stand. http://mehr.bz/khs2g

Pressekontakt:

Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell