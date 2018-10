Badische Zeitung: Tag der Deutschen Einheit: Miteinander reden / Kommentar von Frauke Wolter

Die Menschen sollen sich wieder näherkommen,

Verständnis füreinander entwickeln und Respekt – um der Demokratie

willen, gegen Rechts, und dies im Sinne, so sagt es

Bundestagspräsident Schäuble, eines „zeitgemäßen Patriotismus“. Nun

fallen an Feiertagen stets große Worte – meist sind sie anderntags

vergessen, berühren unseren Alltag nur marginal. Dieses Mal ist es

anders, die Vorfälle nicht nur in Chemnitz haben viele aufgeschreckt.

Ja, Deutschland hat Redebedarf. http://mehr.bz/khs229g

