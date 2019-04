Badische Zeitung: Theresa May und der Brexit: Krudes von der Resterampe / Kommentar von Thomas Fricker

Erst ließ May im Ringen um den Brexit mit

schäbigen Tricks jede Achtung vor dem britischen Unterhaus und der

Europäischen Union vermissen. Nun ist sie offenbar auch noch bereit,

die Wahlen zum Europäischen Parlament zu diskreditieren. Ihre

jüngste dem Brexit-Gewürge geschuldete krude Idee, Großbritannien

solle sich auf die Teilnahme an dieser Wahl vorbereiten, aber dann

doch nicht teilnehmen, verrät Geringschätzung für den

unmittelbarsten Ausdruck von Demokratie in Europa.

http://mehr.bz/khs82s

