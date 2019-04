Rheinische Post: CDU-Wirtschaftsrat fordert Steuersenkung wie in den USA

Angesichts der sich eintrübenden Konjunktur hat

der CDU-Wirtschaftsrat die Bundesregierung aufgefordert, nach dem

Vorbild der USA Steuern zu senken und Bürokratie abzubauen. In einem

der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag) vorliegenden

Eckpunkte-Papier für eine Unternehmenssteuerreform heißt es, während

andere Länder wie die USA, Großbritannien oder Frankreich die

Steuerpolitik als Instrument der Standortpolitik genutzt hätten,

befinde sich Deutschland im „wirtschaftspolitischen

Dornröschenschlaf“. Die letzte Unternehmenssteuerreform stamme aus

dem Jahr 2008. Noch sprudelten die Steuerquellen, aber statt für die

absehbaren schlechten Zeiten vorzusorgen, erhöhe die schwarz-rote

Koalition die Sozialausgaben. Verbandsgeneralsekretär Wolfgang

Steiger warf vor allem der SPD mangelnden Sachverstand und „teure

Beglückungsprogramme“ vor. Der Mittelstand werde von der SPD

„sträflich vernachlässigt“. Er mahnte: „Unsere wichtigsten

Wettbewerber haben inzwischen große Unternehmenssteuerreformen

beschlossen und die Steuerlast für ihre Betriebe auf 25 Prozent

gesenkt. Darauf muss jetzt zügig reagiert werden.“ In Deutschland

liege die Quote derzeit bei 29 bis 35 Prozent.

