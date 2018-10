Bahnbrechende Technologie eröffnet blinden Menschen neue Möglichkeiten im Beruf: Markteinführung dank EU-Innovationsförderung für Anfang 2019 geplant

Im Beruf haben es sehbehinderte und blinde Menschen oft schwer, weil sie zu vielen digitalen Informationen wie Grafiken, Tabellen oder Diagrammen keinen Zugang haben. Die Europäische Union treibt die Entwicklung innovativer assistiver Technologien voran, um zukunftsweisende Produkte so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Ein Beispiel dafür ist der Tactonom. Die vom Nürnberger Start-up Inventivio entwickelte Technologie soll für Blinde ein barrierefreies Arbeiten in einer Vielzahl von Berufen ermöglichen.

Der Tactonom ist ein taktiles Grafikdisplay in DIN-A4-Größe, in dem mehr als 10 500 Tastpunkte eingelassen sind. Damit können digitale Inhalte entweder in der Blindenschrift Braille oder in Form von tastbaren Grafiken angezeigt werden. Mit einer eingebauten Kamera können außerdem Schriftstücke oder papierbasierte Diagramme und Grafiken aufgenommen und in tastbare Informationen umgewandelt werden.

„Mit dem Tactonom wollen wir blinden Menschen ein selbständigeres Arbeiten ermöglichen und neue berufliche Perspektiven eröffnen“, sagen die Gründer Alexander und Klaus-Peter Hars. Das komme auch Unternehmen zugute, weil sie mit Hilfe des Tactonom neue Talente und deren Wissen hinzugewinnen würden, erklären die Unternehmer. Das taktile Grafikdisplay kommt Anfang 2019 in Deutschland auf den Markt. Der Markteintritt in weitere europäische Märkte soll bald folgen.

Im Mai 2018 erhielt Inventivio eine Förderung in Höhe von 50 000 Euro durch ein spezifisches Förderinstrument für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) des EU-Forschungsrahmenprogramms „Horizont 2020“ (KMU-Instrument). Mit der Finanzierung durch das KMU-Instrument können die Gründer eine Studie der britischen, französischen, österreichischen und schweizerischen Märkte durchführen. „Wir sind sehr froh über die Finanzierung durch das KMU-Instrument, denn sie beschleunigt unseren Markteintritt in Europa deutlich. Unser Geschäftsmodell beruht auf einer länderübergreifenden Vermarktung, um blinden Menschen mittelfristig in ganz Europa ein selbstständigeres Arbeiten zu ermöglichen. Deswegen wollen wir neben dem deutschen Markt auf vielen weiteren Märkten präsent sein“, erklären Alexander und Klaus-Peter Hars.

Mit dem KMU-Instrument von „Horizont 2020″ werden hochinnovative und wachstumsstarke kleine und mittlere Unternehmen bei der Kommerzialisierung ihrer Neuentwicklungen unterstützt. Unternehmen werden phasenweise entlang des Innovationszyklus gefördert. „EU-Investitionen fördern inklusive Arbeitsmärkte und Gesellschaften. Mit EU-Unterstützung werden hochinnovative Ideen wie der Tactonom in marktfähige Produkte umgewandelt, die Menschen zur aktiven Teilhabe befähigen und ihnen dabei helfen, ihr volles Potenzial zu verwirklichen“, sagt Richard Kühnel, Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland.

