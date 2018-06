Bangladesch: Caritas befürchtet „Katastrophe in der Katastrophe“ – Zehntausende geflüchtete Rohingya sind dem Monsun weitgehend schutzlos ausgeliefert

„Eine Katastrophe in der Katastrophe“ befürchtet

Asien-Referent Peter Seidel von Caritas international angesichts der

ersten starken Regenfälle, die in den vergangenen Tagen über den

Flüchtlingslagern in Bangladesch niedergegangen sind. „Wenn der

Monsun so verheerend ausfällt wie 2017, dann werden viele der

notdürftig aus Bambus und Plastikplanen zusammengezimmerten Hütten

dem nicht standhalten. Es besteht die große Gefahr, dass Teile der

Lager mit den Wassermassen in Schlammlawinen abrutschen und mit ihnen

die darin lebenden Menschen. Um den Geflüchteten helfen zu können,

ist schnell eine Vervielfachung der Anstrengungen nötig“, fordert

Seidel nach einer Begutachtung der Flüchtlingslager.

In die Region Cox Bazar haben sich insgesamt mehr als 900.000

Menschen geflüchtet. Für ca. 200.000 Menschen von ihnen wurden an

gerodeten Hängen Notunterkünfte gebaut, die als extrem gefährdet

gelten. Das Lager Kutupalong ist seit Beginn der Krise im August 2017

innerhalb kürzester Zeit zum größten Flüchtlingslager der Welt

angewachsen. Die Caritas Bangladesch arbeitet dort in Kooperation mit

UN-Organisationen unter Hochdruck an der Evakuierung besonders

gefährdeter Bezirke und wappnet die Notunterkünfte so gut wie möglich

gegen Regen und Wirbelstürme. 4.000 Übergangsunterkünfte wurden

bislang gebaut, weitere sind geplant.

„Die Anstrengungen, die im Lager unternommen werden, sind

beeindruckend“, so Seidel. Beispielsweise sei es in von Caritas-Teams

betreuten Gebieten gelungen, mit Drainagen, befestigten Wegen und

Verbesserungen der Unterkünfte die Lager deutlich sicherer zu machen.

„Aber 900.000 Menschen zu versorgen, ist eine kaum zu meisternde

Herausforderung. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit“, berichtet

Asien-Experte Peter Seidel. 2017 hatte der Monsun von Juni bis

September ein Drittel von Bangladesch überschwemmt. 170 Menschen

waren ums Leben gekommen.

Hinweis für Redaktionen: Asien-Referent Peter Seidel hält sich

derzeit in Myanmar auf und steht für Interviews zur Verfügung.

Kontakt: 0761/200-515 (Achim Reinke)

„Rohingya: Verfolgt und vertrieben“ – eine gemeinsame Kampagne

gegen das Vergessen von Caritas international und Diakonie

Katastrophenhilfe:

https://www.caritas-international.de/vergessene-krisen

Spenden mit Stichwort „Rohingya“ werden erbeten auf:

Caritas international, Freiburg,

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,

Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,

BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.de

Caritas international ist das Hilfswerk der deutschen Caritas und

gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen

Mitgliedsverbänden.

Pressekontakt:

Hrsg.: Deutscher Caritasverband,

Caritas international,

Öffentlichkeitsarbeit,

Karlstr. 40,

79104 Freiburg.

Telefon 0761 / 200-0.

Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293),

Achim Reinke (Durchwahl -515)

Original-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell