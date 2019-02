BAP Job-Navigator 02/2019:»Suchmedien« / Die Top Recruiting-Kanäle der Unternehmen: Jobbörsen, Firmenwebsites und Businessnetzwerke

Der BAP Job-Navigator wirft in seiner neuesten

Ausgabe einen Blick auf das Suchverhalten der Unternehmen und will es

dabei genauer wissen: Wo schalten die Unternehmen die meisten

Stellenanzeigen? Gibt es regionale Differenzen im Suchverhalten? Oder

lassen sich gar Unterschiede bei der Wahl des Mediums und der

Berufsgruppe finden?

Untersucht wurden hierfür 1.790.138 Stellenanzeigen, die im Januar

2019 veröffentlicht wurden. Das Ergebnis: Sowohl auf regionaler Ebene

als auch in der Betrachtung einzelner Berufsgruppen lassen sich

deutliche Unterschiede feststellen. Thomas Hetz, Hauptgeschäftsführer

des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister e.V. (BAP),

erläutert: „Im heutigen Ringen um Talente gibt es nicht mehr das eine

Patentrezept, das für alle gesuchten Positionen greift. Angesichts

des immer enger werdenden Arbeitskräftemarktes gilt es heute, das

eigene Angebot optimal auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe

anzupassen und sich vor allem in jenen Medien zu präsentieren, die

auch die Zielpersonen nutzen.“

Besonders viele Handwerker-Stellen in der Jobbörse der

Bundesagentur für Arbeit

Mit 46 Prozent setzt sich die Bundesagentur für Arbeit (BA) an die

Spitze der genutzten Plattformen zur Veröffentlichung von

Stellenangeboten. Dabei stehen die Chancen vor allem für suchende

Handwerker sehr gut, einen passenden Job zu finden. Fast 68 Prozent

der Stellenanzeigen für diese Branche fanden sich auf der Jobbörse

der BA (309.930 Stellenanzeigen / 252.720 Jobs), gefolgt von

Stellenanzeigen für Fachkräfte in technischen Berufen (223.410

Stellenanzeigen / 190.350 Jobs). Aber auch Berufstätige im Bereich

Transport, Verkehr und Logistik werden bei der BA häufig fündig, denn

ihnen standen 82.486 Jobs zur Verfügung.

Die Jobbörse der BA hält allerdings nicht nur Stellen für

Berufserfahrene bereit, sondern auch Nachwuchskräfte sollten sie bei

ihrer Suche mit einbeziehen. So standen ihnen allein im Januar 23.610

Ausbildungsstellen zur Auswahl.

Online-Jobportale bieten die meisten Management-Positionen

Die Online-Jobbörsen platzieren sich mit 38 Prozent auf Platz zwei

der meistgenutzten Suchmedien. Den Schwerpunkt bilden hier

Stellenangebote aus dem Beratungsbereich, wie z. B. für

Projektmanager, Consultants oder Marketing-Spezialisten. So wurden

knapp 57 Prozent der an Management und Unternehmensführung

gerichteten Stellenanzeigen in Online-Jobbörsen veröffentlicht,

gefolgt von Anzeigen in den Bereichen Organisation und

Projektmanagement (56 Prozent / 52.740 Stellenanzeigen) sowie

Marketing/PR und Werbung (56 Prozent / 22.640 Stellenanzeigen).

Wer sich mit der Berufswahl noch unsicher ist, kann ein Praktikum

machen und danach entscheiden, ob die jeweilige Tätigkeit seinen

Vorstellungen entspricht. Die meisten Praktikumsstellen finden

Bewerber ebenfalls in den Online-Jobbörsen. Rund 73 Prozent der an

sie gerichteten Stellenanzeigen wurden im Januar dort veröffentlicht.

Firmenwebsites punkten mit wissenschaftlichen Jobs

Mit fast 14 Prozent liegen die Firmenwebsites auf Platz drei der

Top-Suchmedien. Vor allem Berufstätige im Bereich Wissenschaft, Aus-

und Weiterbildung sollten bei ihrer Jobsuche auch die Firmenwebseiten

berücksichtigen. 19 Prozent der veröffentlichten Stellen schrieben

die Firmen auf den eigenen Webseiten aus. Das größte Stellenangebot

(19.070 Jobs) richtete sich auch hier an Berufe im Bereich

Organisation und Projektmanagement (21 Prozent). Im regionalen

Vergleich wurden neben Berlin (17,2 Prozent), Hamburg (16,9 Prozent)

und Baden-Württemberg (15,2 Prozent) auch in Bayern (14,7 Prozent)

viele Stellenangebote inseriert.

Businessnetzwerke nur für bestimmte Berufsgruppen relevant

Soziale Netzwerke spielen vor allem aus Bewerbersicht eine immer

größere Rolle, aber auch Unternehmen nutzen die Portale zunehmend, um

Stellenanzeigen zu inserieren. Im Januar wurden knapp 2 Prozent der

Stellenanzeigen über LinkedIn und Xing veröffentlicht. Insbesondere

in den Stadtstaaten setzen die Unternehmen auf Businessnetzwerke. So

lag der Anteil in Berlin mit 3,2 Prozent mehr als doppelt so hoch wie

im Bundesdurchschnitt. Aber auch in Hamburg wurden 2,7 Prozent der

Stellenanzeigen über Businessnetzwerke veröffentlicht. Den

Schwerpunkt bilden vor allem beratende Tätigkeiten sowie Berufe aus

der IT-Branche. Rund 4,8 Prozent der IT-Stellen (5.970

Stellenanzeigen) und 5,4 Prozent der Manager-Stellen (2.710

Stellenangebote) wurden hier veröffentlicht. Dabei kamen insbesondere

Young Professionals auf ihre Kosten. Mit 4,4 Prozent waren

überdurchschnittlich viele Stellenanzeigen an sie adressiert.

Print weit abgeschlagen

Die Veröffentlichung der Stellenanzeigen in Printmedien wird

hingegen nur noch selten genutzt. Im Januar wurden lediglich 2

Prozent der Stellenanzeigen in Zeitungen und Zeitschriften

geschaltet. Dabei sind es in erster Linie die regionalen

Tageszeitungen und Fachzeitschriften (1,8 Prozent), auf die

Unternehmen setzen und dies vor allem für Ausbildungsstellen (3,1

Prozent). Auf regionaler Ebene gibt es deutliche Unterschiede.

Während in Baden-Württemberg mit fast 4 Prozent der höchste Anteil an

Print-Stellenanzeigen besteht, bilden Thüringen (0,4 Prozent), Berlin

und Hamburg (je 0,6 Prozent) das Schlusslicht.

Über den BAP Job-Navigator

Der BAP Job-Navigator wertet monatlich die Stellenangebote aus 194

Printmedien, 164 Online Jobbörsen, mehr als 30.000 Firmenwebsites und

der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit aus. Im Zeitraum Januar

2019 wurden insgesamt 1.790.138 Stellenanzeigen von über 173.465

Unternehmen analysiert. Für die aktuelle Auswertung wurden dabei in

erster Linie alle veröffentlichten Stellenan-zeigen betrachtet, d.h.

mehrere Anzeigen für eine Stelle und nur im Einzelfall die Zahl der

Stellen/Jobs genannt.

