Bayerische SPD-Spitzenkandidatin Kohnen: „Ergebnis schmerzt unglaublich“ – Wähler würden SPD-Argumenten keinen Glauben schenken

Die SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen hat sich

erschüttert über das Abschneiden ihrer Partei bei der bayerischen

Landtagswahl gezeigt. „Das ist ein Ergebnis, was uns unglaublich

schmerzt“, so Kohnen im Fernsehsender phoenix (Sonntag, 14. Oktober).

Den Sozialdemokraten seien in vielen Gesprächen große Skepsis und

Distanz der Menschen entgegengetreten. Deshalb sei jetzt eine tiefe

inhaltliche Debatte in der Partei notwendig. „Die Menschen müssen

wieder glauben, was wir sagen“, meinte Kohnen.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sah trotz des

schwachen Abschneidens seiner Partei keine Veranlassung, über

Personalwechsel nachzudenken. „Wir müssen jetzt keine

Personaldiskussionen führen“, erklärte Herrmann.“ Dazu gebe es keinen

Anlass. Natürlich sei das Ergebnis „sehr enttäuschend“. Die CSU habe

dennoch einen klaren Regierungsauftrag erhalten, „und wir müssen

jetzt möglichst schnell eine stabile Regierung für Bayern finden“.

Gesprochen werden sollte innerhalb der CSU auch über eine klarere

Abgrenzung zur Alternative für Deutschland. Seine Partei müsse sich

„wahrscheinlich noch stärker mit der AfD auseinandersetzen“, glaubte

Herrmann.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell