Bayerischer Verwaltungsgerichtshof: Europäischer Gerichtshof soll Zwangshaft gegen Ministerpräsident Söder wegen sauberer Luft in München prüfen

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof lehnt Beschwerde

der Bayerischen Staatsregierung im Zwangsvollstreckungsverfahren der

Deutschen Umwelthilfe gegen die Bayerische Staatsregierung ab –

Gerichtshof kündigt an, Zwangshaft gegen Ministerpräsident und andere

Politiker durch Europäischen Gerichtshof klären zu lassen – Beschluss

des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ist Offenbarungseid für den

deutschen Rechtsstaat – Kanzlerin Merkel ist aufgefordert, sich für

den Rechtsstaat einzusetzen

Das Verfahren der Deutschen Umwelthilfe (DUH) für saubere Luft in

München gegen die Bayerische Staatsregierung steht vor einer

entscheidenden Weichenstellung. Die Bayerische Staatsregierung

weigert sich, ein bereits seit 2014 rechtskräftiges Urteil umzusetzen

und alle Maßnahmen zu verabschieden, die zu einer schnellstmöglichen

Einhaltung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid führen. Um dies

durchzusetzen, hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH)

bereits vor eineinhalb Jahren durch Beschluss vom 27. Februar 2017

entschieden, dass die Staatsregierung Diesel-Fahrverbote vorbereiten

und im Luftreinhalteplan zu veröffentlichen hat. Nach dem Urteil des

Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Februar 2018 sind diese Fahrverbote

rechtmäßig und zur Einhaltung der Grenzwerte in München zwingend.

Da mittlerweile bereits zwei verhängte Zwangsgelder nicht dazu

führten, dass die Staatsregierung ihrer höchstrichterlich bestätigten

Verpflichtung nachkommt, hat der BayVGH nunmehr in einem am 24.

August 2018 bei der DUH eingegangenen Schreiben vom 17. August 2018

bestätigt, dass offenkundig nur noch das Mittel der Erzwingungshaft

zur Verfügung steht, „da sich das rechtkräftig verurteilte Bundesland

sowohl gegenüber den Gerichten als auch öffentlich – und dies u.a.

durch seinen ranghöchsten politischen Mandatsträger … – dahingehend

festgelegt hat, dass es die rechtskräftige, zu vollstreckende

gerichtliche Entscheidung nicht befolgen wird“ (BayVGH).

Der BayVGH teilt weiter mit, dass die dazu nötigen rechtlichen

Voraussetzungen zur Verhängung von Zwangshaft gegenüber

Mandatsträgern im deutschen Recht möglicherweise nicht vollständig

zur Verfügung stehen. Die Notwendigkeit der Zwangshaft könne sich

aber aus dem Europarecht ergeben. Aus diesem Grund kündigt der BayVGH

an, die Frage dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Klärung

vorzulegen.

Wenn die Staatsregierung ihre Haltung nicht unverzüglich ändert,

folgt daraus für den weiteren Verfahrensverlauf Folgendes:

Nach Ablauf der den Prozessbeteiligten gesetzten

Stellungnahmefrist (28. September 2018) wird der BayVGH den EuGH

voraussichtlich im Oktober dieses Jahres um Beantwortung der Frage

bitten, ob das Gericht Zwangshaft gegenüber Amtsträgern eines

deutschen Bundeslandes anordnen kann und muss. Der BayVGH wird

deutlich machen, dass die Bayerische Staatsregierung rechtskräftige

vollstreckbare gerichtliche Entscheidungen trotz mehrfacher

Zwangsgeldfestsetzungen nicht befolgt; dies ist durch den

Ministerpräsidenten Markus Söder so öffentlich verkündet worden.

Die DUH wird beantragen, ein beschleunigtes Eilverfahren beim EuGH

durchzuführen. Dies ist dann zulässig, wenn es, wie hier, um

Rechtsstaatsfragen geht. Kommt es zu einem Eilverfahren, ist mit

einer Entscheidung des EuGH innerhalb von circa drei Monaten zu

rechnen.

Die DUH rechnet fest damit, dass der Europäische Gerichtshof

(EuGH) die Zulässigkeit der Zwangshaft als letztes Mittel zur

Durchsetzung gerichtlicher Entscheidungen bei Verstößen gegen

Europarecht bestätigen wird. Bereits im Jahr 2014 hat der EuGH in

einem Verfahren zur Luftreinhaltung in Großbritannien entschieden,

dass die Gerichte –jede erdenkliche Maßnahme– ergreifen müssen, um

die Einhaltung der Grenzwerte für das Dieselabgasgift

Stickstoffdioxid durchzusetzen.

Nach einer Bestätigung der Zulässigkeit der Zwangshaft durch den

EuGH wird der BayVGH über diejenigen Personen entscheiden, gegen die

Haft angeordnet wird. Nach dem Schreiben des BayVGH hat er dabei

aktuell folgende Personen kumulativ im Blick:

a. Ministerpräsident des Freistaats Bayern,

b. Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz,

c. Amtschef des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz,

d. Regierungspräsident der Regierung von Oberbayern,

e. Regierungsvizepräsident der Regierung von Oberbayern,

f. Leiterin der Abteilung 7 des Staatsministeriums für Umwelt und

Verbraucherschutz,

g. Leiter des Bereichs 5 der Regierung von Oberbayern,

h. ggf. die zuständigen Sachgebietsleiter des Staatsministeriums und

der Regierung von Oberbayern.

Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: „Die

Entscheidung des obersten Bayerischen Gerichts ist ein Paukenschlag

für die Verteidigung von Recht und Gesetz – und für die –Saubere

Luft– in Bayern aber auch in allen übrigen Bundesländern. Während die

Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg und

Nordrhein-Westfalen vor den Dieselkonzernen in die Knie gehen und

durch die Verweigerung von Diesel-Fahrverboten vorsätzlichen

Rechtsbruch begehen, verteidigen unsere Gerichte die Demokratie.

Angesichts der katastrophalen Folgen dieses rechtswidrigen Verhaltens

der Regierungspolitiker in Bund und Ländern – jährlich 12.860

vorzeitiger Todesfälle und 800.000 Erkrankungen durch das

Dieselabgasgift Stickstoffdioxid – wird der Europäische Gerichtshof

Anfang 2019 mit absoluter Sicherheit die Rechtmäßigkeit der

Zwangshaft gegenüber Ministerpräsidenten, Ministern und

Behördenleitern bestätigen. Wann wird sich Kanzlerin Merkel endlich

des Frontalangriffs auf die demokratische Grundordnung annehmen? Sie

muss sich dem Würgegriff der Autokonzerne entziehen und die

Hardware-Nachrüstung der 11 Millionen Betrugsdiesel beschließen und

in den Ländern sicherstellen, dass die Menschen noch in diesem Winter

–Saubere Luft– atmen können.“

„Die Haft wird kommen, es sei denn die Staatsregierung lenkt

unverzüglich ein. Der EuGH hat bereits im Jahr 2014 bestätigt, dass

Gerichte jede erdenkliche Maßnahme ergreifen müssen, um das

EU-Luftreinhalterecht durchzusetzen. Wenn dazu nur noch Haft taugt,

wird sie zu verhängen sein. Wir rechnen mit einer Entscheidung binnen

drei Monaten“, prognostiziert Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH

in dem Verfahren vertritt. „Ein Gerichtsbeschluss, mit dem der EuGH

damit beschäftigt wird, dass sich die höchsten politischen

Mandatsträger Bayerns nicht an Gerichtsentscheidungen halten, ist

eine Peinlichkeit ersten Ranges. Wenn Deutschland zukünftig noch

innerhalb der EU Fragen der Rechtsstaatlichkeit diskutieren möchte,

muss dieses Problem gelöst werden. Wer Polen wegen seiner (ungleich

größeren) Rechtsstaatsdefizite kritisiert, kann sich nicht

gleichzeitig beim EuGH dafür rechtfertigen müssen, dass in

Deutschland nur noch die Verhaftung hochrangiger Politiker bleibt, um

Gerichtsentscheidungen durchzusetzen. Jeder durch Deutschland

kritisierte Mitgliedstaat würde auf die Situation in Bayern

verweisen. Bundeskanzlerin Merkel und Bundesinnenminister Seehofer

müssen ihre Macht nutzen, um diese Blamage Deutschlands abzuwenden“,

so Klinger weiter.

Hintergrund:

Die DUH hat am 21. November 2017 vor dem Bayerischen

Verwaltungsgericht München einen Antrag auf erneute Verhängung eines

Zwangsgelds oder Zwangshaft, letzteres zu verhängen gegenüber der

Umweltministerin des Freistaats Bayern, gestellt. Grund ist, dass der

Freistaat Bayern seit 2014 ein rechtskräftiges Urteil ignoriert und

die notwendigen Schritte zur Einhaltung der Luftqualitätsgrenzwerte

für das Dieselabgasgift Stickstoffdioxid (NO2), dazu gehört die

Vorbereitung von Diesel-Fahrverboten, nicht einleitet. Der Freistaat

verweigert den Bürgern damit nicht nur das Recht auf saubere Luft,

sondern setzt auch die Gesundheit vieler unter den Dieselabgasen

leidenden Menschen aufs Spiel.

Erst am 16.1.2018 kam die Bayerische Regierung mit fünf Montagen

Verspätung der Auflage des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs nach

und legte eine Fortschreibung des Luftreinhalteplans für München vor.

Das Konzept ist jedoch wenig konkret und verbindlich, vor allem wird

die inhaltliche Vorgabe des Gerichts, Fahrverbote vorzubereiten,

weiterhin ignoriert. Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen, die nicht

viel mehr sind als eine Wiederholung der Vorschläge vom Juli 2017 ist

eine saubere Luft in München nicht vor 2025 zu erwarten. Dabei hat

der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am 27.2.2017 letztinstanzlich

deutlich gemacht, dass Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge notwendig

sind, um die Stickstoffdioxid-Belastung in der Luft schnellstmöglich

zu verringern.

Das Bayerische Verwaltungsgericht München hat am 29.1.2018 auf

Antrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ein Zwangsgeld in Höhe von

4.000 Euro gegen den Freistaat Bayern festgesetzt und ein weiteres

Zwangsgeld in Höhe von nochmals 4.000 Euro gegenüber dem Freistaat

Bayern angedroht, falls dieser nicht innerhalb von vier Monaten die

Öffentlichkeitsbeteiligung zur Fortschreibung des Luftreinhalteplans

einleitet. Auf Antrag der Landesanwaltschaft wurde diese Frist bis

zum 29.06.2018 verlängert. Am 15.06.2018 hat Ministerpräsident Söder

sich dahingehend geäußert, den Beschluss des Verwaltungsgerichts

nicht erfüllen zu wollen.

Gegen den Beschluss vom 29.1.2018 legte sowohl die DUH als auch

die Bayerische Staatsregierung Beschwerde ein. Die Beschwerde des

Freistaats wurde durch den BayVGH mit Beschluss vom 14. August 2018

(Az.: 22 C 18.583 und 22 C 18.667) zurückgewiesen. Zur Beschwerde der

DUH, mit der die Zwangshaft begehrt wird, soll die Vorabentscheidung

des EuGH eingeholt werden.

Links:

Schreiben des BayVGH vom 17. August 2018, eingegangen am 24.

August 2018 – 22 C 18.1718: http://l.duh.de/p180827

Beschluss des BayVGH vom 14. August 2018, eingegangen am 24.

August 2018 – 22 C 18.583 und 22 C 18.667: http://l.duh.de/p180827

Pressekontakt:

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer

0171 3649170, resch@duh.de

Prof. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt, Geulen & Klinger Rechtsanwälte

030 8847280, 0171 2435458, klinger@geulen.com

DUH-Pressestelle:

Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf

030 2400867-20, presse@duh.de

www.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell