Bayernpartei: Abschaffung der Krankenkassenbeiträge auf Betriebsrenten

Altersarmut ist zu Recht eine der größten Ängste

der einheimischen Bevölkerung. Und mitunter kann man den Eindruck

gewinnen, dass die Bundesregierung das sogar wahrnimmt und versucht

gegenzusteuern. Allerdings mit weitgehend untauglichen Mitteln.

So versucht man die betriebliche Altersversorgung zu stärken, etwa

mit einem verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss wenn der Arbeitnehmer

auf Lohn verzichtet und der sogenannten Nahles-Rente. Der massive

Schlag gegen die betriebliche Altersversorgung, den eine der

Vorgängerregierungen geführt hat, bleibt aber unangetastet. Denn seit

2004 müssen Rentner, die Bezüge aus der betrieblichen Altersvorsorge

erhalten und gesetzlich krankenversichert sind, den vollen

Beitragssatz (und nicht den halben wie während des Erwerbslebens) aus

ihrer Rente an ihre Krankenkasse abführen. Ein entsprechender Vorstoß

aus den eigenen Reihen, dies wenigstens zu mildern, wurde von der

Bundeskanzlerin aktuell zurückgewiesen.

Für die Bayernpartei ist dieser damalige Beschluss, insbesondere,

da er rückwirkend eingeführt wurde, unverändert eine der größten

Unverschämtheiten der Nachkriegsrepublik. Entsprechend auch der

Kommentar des Landesvorsitzenden, Florian Weber: „Die rückwirkende

Einführung der Krankenkassenbeiträge und der Umstand, dass die

Gerichte das auch noch durchgewunken haben, hat das Vertrauen vieler

in den Rechtsstaat schwer erschüttert.

Damit müssen die damaligen und heutigen gesetzlich versicherten

Rentner nach wie vor das Versagen der wechselnden Regierungen in der

Gesundheitspolitik ausbaden. Um dort ein finanzielles Loch

kurzfristig zu stopfen, wurde einfach ein anderes aufgerissen.

Dabei wäre betriebliche Altersvorsorge als Säule der

Altersabsicherung so wichtig. Und da brennt es an vielen Stellen.

Pensionskassen leiden massiv an den von der Bundesregierung

tolerierten niedrigen Zinsen, die Nahles-Rente verpufft gerade. Die

Bayernpartei fordert daher, die Krankenkassenbeiträge auf

Betriebsrentenzahlungen abzuschaffen oder zumindest massiv zu

reduzieren. Das wäre ein echter Anreiz für viele, eine betriebliche

Altersversorgung abschließen zu wollen.“

