Bayernpartei: EFA-Generalversammlung in Landshut – ein Europa für alle Völker

„Ein Europa für alle Völker“, unter diesem Motto

steht die diesjährige Generalversammlung der Europäischen Freien

Allianz (EFA) im niederbayerischen Landshut. Die EFA ist die

europäische Partei, die für ein subsidiäres Europa der Regionen und

damit für Freiheit und echte Selbstbestimmung eintritt.

Freiheit und Selbstbestimmung in Europa waren daher auch die

bestimmenden Themen bei der Pressekonferenz, die vor allem von den

aktuellen Entwicklungen in Katalonien geprägt war. So versicherten

der EFA-Vorsitzende Francois Alfonsi als auch der

Bayernpartei-Vorsitzende Florian Weber ihre Solidarität mit all

jenen, die sich für mehr Eigenständigkeit einsetzen – gegen den

Widerstand der Zentralisten in der EU und in vielen Mitgliedsstaaten.

Weber dankte noch einmal, dass die EFA der Einladung der

Bayernpartei nach Landshut gefolgt war und betonte, dies gebe einen

enormen Auftrieb für die bevorstehenden Aufgaben, ganz besonders für

die Landtagswahl im Herbst.

Die walisische Europaabgeordnete Jill Evans betonte, noch bei der

letzten EFA-Generalversammlung wäre es undenkbar gewesen, dass man

für den Wunsch nach Freiheit in Europa ins Gefängnis gesteckt würde

oder ins Exil gehen müsse. Auch ging sie auf die Auswirkungen des

Brexits in ihrer Heimat ein, der von der britischen Regierung

ausgenutzt wird, um Kompetenzen von Wales nach London zu ziehen.

Besonders viel Aufmerksamkeit zog der katalanische MEP Josep Maria

Terricabras auf sich. Er bedankte sich ausdrücklich für die

Solidarität der anderen EFA-Mitglieder und kritisierte aber auch in

scharfen Worten den Zustand der EU; Diese sei keine Europäische

Union, sondern ein Club von noch 28 Staaten. Staaten, die sich

offensichtlich gegenseitig in die Quere kommen wollen. Anders sei die

Untätigkeit gegenüber der Willkür-Justiz und den undemokratischen

Zuständen in Spanien nicht zu erklären.

Einig waren sich alle Beteiligten, dass Europa langfristig nur

funktionieren kann, wenn es eben ein Europa für alle Völker ist.

Freiheitlich, demokratisch und subsidiär verfasst. Mit Respekt für

örtliche Eigenheiten und lokale Gegebenheiten.

