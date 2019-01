Bayernpartei: Pleiteland Berlin feiert lieber

Berlin ist zwar pleite, ist von den Zahlungen

anderer Bundesländer – hier im speziellen Bayern – abhängig. Das

hindert den rot-rot-grünen Senat freilich nicht daran, einen weiteren

gesetzlichen Feiertag einzuführen. Zukünftig soll der 8. März, der

sogenannte Internationale Frauentag, arbeitsfrei sein.

Nun kann man sicherlich trefflich darüber streiten, ob es einen

Feiertag geben muss, der aus der Tradition der kommunistischen

Bewegung stammt. Aber sei–s drum, das „früher war nicht alles

schlecht“ ist in einigen Regionen eben ausgeprägter als anderswo.

Die Bayernpartei hätte gerne einen Zustand, bei dem es den

bayerischen Steuerzahlern einfach egal sein kann, ob Berlin, Sachsen

oder Hessen einen weiteren Feiertag einführen, abschaffen oder was

auch immer. Das ist aber nicht so, diese

„Vorwärts-immer-rückwärts-nimmer“-Geste des Berliner Senats darf

Bayern zu einem großen Teil schultern. Daher gehört schon eine große

Portion Chuzpe dazu, das Sozialprodukt ohne Not noch weiter herunter

zu fahren.

Der Bayernpartei-Landesvorsitzende Florian Weber kommentierte:

„Man hätte ja die Einführung des Feiertages an die Fertigstellung des

Berliner Flughafens knüpfen können. Dann wäre vielleicht der Anreiz

da gewesen, schneller zu bauen.

Andererseits – wenn man sich das Berliner Wirtschaftsleben so

ansieht: Der Unterschied, ob gearbeitet wird oder nicht, ist

wahrscheinlich nicht allzu groß.“

