DLRG fordert mit Online-Petition Erhalt der Schwimmbäder

Aufnahmestopp in der Seepferdchen-Ausbildung,

lange Wartezeiten bei den Schwimmkursen zur Erlangung eines

Jugendschwimmabzeichens: So sieht es mittlerweile in vielen

Ortsgruppen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG)

aus. Grund dafür sind vor allem zu wenig Schwimmbadzeiten, die der

DLRG zur Verfügung stehen. „Seit 2000 sind im Durchschnitt jedes Jahr

80 Bäder geschlossen worden. Diese Entwicklung muss endlich ein Ende

haben“, fordert der Präsident der Deutschen

Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Achim Haag, immer wieder. Von

dem Problem sind auch Schulen und andere schwimmsporttreibenden

Vereine betroffen.

Deshalb startete die DLRG unter dem Titel Rettet die Bäder Ende

vergangenen Jahres eine Online-Petition, in der sie unter anderem

eine angemessene und nachhaltige Bäderversorgung fordert. Für die

Petition will die DLRG mindestens 50.000 Unterstützer (Quorum für

deutschlandweite Petitionen) gewinnen, damit diese direkt an den

Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags weitergereicht werden

kann. Damit die digitalen Unterschriften anerkannt werden, muss der

vollständige Name, die Adresse und die E-Mail-Adresse angegeben

werden. Die Daten werden jedoch nicht öffentlich angezeigt.

Haag: „Wir müssen Bäder erhalten, Bäder bauen und nicht

wegrationalisieren. Schließungen gehen zu Lasten der Wassersicherheit

der Bevölkerung und bezahlbarer sozialer Angebote. Der anhaltende

Trend, ersatzweise Freizeitbäder zu bauen oder auf Badeteiche

auszuweichen, bietet weder die Verlässlichkeit des Angebots, noch

taugt die bauliche Struktur für Ausbildung und Sport. Hinzu kommt,

dass die so genannten Spaßbäder – häufig in privater Trägerschaft –

absolut nicht den notwendigen Ausbildungsgesichtspunkten entsprechen

können.“

Allein im vergangenen Jahr sind in der DLRG 4.500 Schwimmprüfungen

weniger abgenommen worden als im Vorjahr. Etwa 25 Prozent der

Grundschulen haben keinen Zugang mehr zu einem Schwimmbad, oft müssen

lange Anfahrtswege in Kauf genommen werden, um überhaupt den von der

Kultusministerkonferenz vorgeschriebenen Schwimmunterricht erteilen

zu können. Die möglichen Folgen zeichnen sich bereits jetzt ab: Rund

60 Prozent der Zehnjährigen sind keine sicheren Schwimmer (so eine

forsa-Umfrage von 2017). Kinder gehören weiterhin zur Risikogruppe

bei den Ertrinkungsfällen. Laut aktueller DLRG-Bilanz starben bis

August dieses Jahres bereits 26 Kinder zwischen null und zehn Jahren.

Mehr Informationen und der Link zur Online-Petition unter

https://www.rettet-die-baeder.de

Direkt zur Petition: http://ots.de/QrJtxo

Original-Content von: DLRG – Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell