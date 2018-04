Bayernpartei: Vorstöße der Bundesjustizministerin sind gefährlich!

Bundesjustizministerien Barley (SPD) hat bei einer

Diskussionsveranstaltung gefordert, dass die Abläufe in sozialen

Medien geändert werden. Und zwar so, dass die Nutzer

„pluralistischere Nachrichten“ erhalten. Zum Beispiel in Bezug auf

die Flüchtlingsthematik oder die Geschlechterdiskussion.

Für die Bayernpartei würde das einen massiven Angriff auf die

Presse- und Informationsfreiheit bedeuten. Denn wenn der Staat erst

einmal bestimmt, welche Inhalte die Bürger zu konsumieren haben, dann

ist die freiheitliche Demokratie am Ende. Die Regierung gefährdet die

Pressefreiheit offensichtlich mehr als die (zurecht) oft beklagten

Populisten.

Entsprechend auch der Kommentar des Bayernpartei-Vorsitzenden

Florian Weber: „Mit solchen Vorstößen soll offensichtlich die

Propaganda der etablierten Politik für alle unausweichlich werden.

Aus derartigen Ideen spricht ein immenses Misstrauen gegenüber der

Bevölkerung, die offenbar für nicht reif genug angesehen wird, sich

aus dem Informationsangebot nach ihren Wünschen und Bedürfnissen zu

bedienen. Und wer bestimmt die Inhalte, die angeblich alles

pluralistischer machen? Welche Inhalte sollen dies sein? Vielleicht

sollte auch mal ein –Flacherdler– zu Wort kommen, also ein Mensch,

der glaubt, die Erde wäre eine Scheibe? Das wäre zumindest

meinungsvielfältig.

Alles in allem muss konstatiert werden, dass Frau Barley

offensichtlich in die Fußstapfen ihres Vorgängers Heiko Mass treten

will ,was ausdrücklich nicht als Kompliment gedacht ist. Schließlich

hat Maas das wohl verfassungswidrige Netzwerk-Durchsetzungsgesetz auf

dem Kerbholz.“

