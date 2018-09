Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zur Migration: Bayern könnte „Modell dafür sein, wie man es macht“

Spitzenpolitiker der CSU haben am Rande des heutigen

Parteitags deutlich gemacht, dass man der Verunsicherung der Menschen

hinsichtlich der Zuwanderung, aber auch in anderen Fragen mit

praktischer Politik begegnen müsse. „Wir in Bayern versuchen eine

Balance von Humanität und Ordnung. Wir könnten ein Modellfall dafür

sein, wie man es macht“, sagte der bayerische Ministerpräsident

Markus Söder zur Migrationsdebatte im Fernsehsender phoenix (Samstag,

15. September) und kritisierte, dass sich „die Politik in

Demonstrationen gegeneinander verheddert“. Die einen, wie die Grünen,

stritten „gut- und zum Teil blauäugig“ für unbegrenzte Zuwanderung,

die anderen agierten „mit Hassdemonstrationen, wie die AfD“. In

Bayern setze man auf Grenzpolizei, Ankerzentren und das Landesamt für

Asyl.

Bundesinnenminister Horst Seehofer stellte klar, dass vor allem

die Umsetzung politischer Inhalte gegen die AfD Wirkung zeigten. „Die

Lösung von Problemen ist die beste Prävention gegen

Rechtsradikalismus.“ Seehofer nannte in diesem Zusammenhang das

zuletzt beschlossene Rentenpaket, die Senkung des Beitrags zur

Arbeitslosenversicherung, die Verbesserung des Mieterschutzes sowie

die Lösung der Fachkräfte-Zuwanderung als politische Entscheidungen

der großen Koalition in Berlin, „die auch dem Ziel dienen,

Rechtsaußen-Parteien zurückzudrängen und den Spuk zu beenden“. Man

werde die Zufriedenheit bei den Bürgern erst wieder erlangen, „wenn

das politische Handeln Erfolge zeitigt“, so Seehofer.

