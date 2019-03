BCD Travel ruft anlässlich des Internationalen Frauentages den Women of Distinction Award ins Leben / Forbes und FlexJobs hatten BCD zuvor für Geschlechtergerechtigkeit und Work-Life-Balance gewürdigt

Die führende Travel Management Company BCD Travel

hat Kathy Jackson, Executive Vice President Global Program Management

& Advito, als erste Preisträgerin mit dem BCD Travel Women of

Distinction Award ausgezeichnet. Der Award wurde letzte Woche im

Rahmen einer BCD Führungskräftekonferenz verliehen.

„Mit der Auszeichnung wollen wir außergewöhnliche Frauen in

unserem Unternehmen ehren“, erklärt John Snyder, Präsident und CEO

bei BCD Travel. „Wir hoffen, alle Mitarbeiterinnen dadurch zu

inspirieren, dass wir Vorbilder in Sachen Leistung und Innovation in

den Mittelpunkt stellen.“

Kathy Jackson ist seit über 37 Jahren bei BCD Travel. Sie begann

ihre Karriere als Reiseberaterin und stieg schnell in

Führungspositionen auf. In ihrer jetzigen Funktion ist sie

verantwortlich für das globale Program Management Team von BCD und

Advito, der unabhängigen Beratungssparte von BCD. Außerdem ist sie

die treibende Kraft beim Aufbau des globalen Nachhaltigkeitsprogramms

von BCD Travel.

Neben dem neu ins Leben gerufenen Award engagiert sich BCD Travel

für Geschlechtergerechtigkeit und -gleichstellung, ein zentrales

Element des UN Global Compact. BCD ist als erste Travel Management

Company weltweit dem UN Global Compact beigetreten und unterstützt

seine Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainability Development

Goals – SDGS). Die Gleichstellung der Geschlechter ist das 5. von 17

Zielen insgesamt.

Im Jahr 2018 wurde BCD Travel von Forbes auf die Liste der besten

US Arbeitgeber für Frauen geführt. Die Liste basiert auf Kriterien

wie Arbeitsbedingungen, Vielfalt, Elternzeitregelungen und

beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten. BCD wurde auf Rang 73 von

insgesamt 300 Unternehmen eingestuft und ist die einzige gelistete

große Travel Management Company.

Des Weiteren hat das Portal FlexJobs BCD jüngst zu einem der

flexibelsten Arbeitgeber 2019 mit dem Schwerpunkt Work-Life-Balance

ernannt. BCD rangiert unter den 100 besten Unternehmen mit

Remote-Jobs auf Platz 23 und ist damit bereits das fünfte Jahr

gelistet.

Frauen machen derzeit 70 % der globalen Belegschaft von BCD Travel

aus. In Deutschland sind es rund 77 %, in der Schweiz 65 %. Knapp die

Hälfte der Mitarbeiterinnen in Deutschland und der Schweiz arbeitet

in Teilzeit. Insbesondere mit einer sehr breiten Palette an

unterschiedlichen, flexiblen Arbeitszeitmodellen unterstützt BCD die

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auf der Führungsebene,

Direktoren und darüber, sind global gesehen 50 % Frauen. Aufgrund der

Demographie des Unternehmens wird der Frauenanteil in

Führungspositionen steigen. Kürzlich hat BCD das Trainingsprogramm

für Führungskräfte erweitert, um das mittlere Management zu stärken

und eine bessere Umsetzung der Unternehmensstrategie auf allen Ebenen

zu gewährleisten. 2018 durchliefen 125 Mitarbeiter das Programm, was

einer Steigerung von 400 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die

Beteiligung spiegelt die Geschlechterverteilung in der

Gesamtbelegschaft wider – rund 70 % der Management Trainees sind

Frauen. Es werden immer der bestqualifizierte Kandidat bzw. die

bestqualifizierte Kandidatin befördert, aber da die Mehrheit der

potenziellen Führungskräfte Frauen sind, werden Frauen zukünftig das

Gros der Führungskräfte bei BCD ausmachen.

„Wir hoffen, dass wir durch unsere Initiativen ein besseres

Geschlechtergleichgewicht auf der Executive-Führungsebene erreichen“,

so Christian Dahl, Senior Vice President, Talent Management und

Global Human Resources bei BCD Travel. „Durch mehr Flexibilität im

Job, den Ausbau unserer Ausbildungsprogramme und eine

Unternehmenskultur, die Frauen motiviert, auf der Karriereleiter nach

oben zu steigen, wollen wir unsere Mitarbeiterinnen an uns binden und

noch mehr Frauen ermutigen, bei uns an Bord zu kommen“.

Über BCD Travel

BCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial der Reisekosten voll

auszuschöpfen: Wir sorgen dafür, dass Reisende sicher und produktiv

unterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungen

treffen. Travel Manager und Einkäufer unterstützen wir dabei, den

Erfolg ihres Geschäftsreisekonzepts zu steigern. Kurz gesagt: Wir

helfen unseren Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen – in

109 Ländern und dank rund 13.500 kreativer, engagierter und

erfahrener Mitarbeiter. Unsere Kundenbindungsrate (95 % in den

letzten zehn Jahren) macht uns zum Branchenführer in Sachen

Kundenzufriedenheit, mit 25,7 Milliarden USD Umsatz 2017. Mehr über

uns erfahren Sie unter www.bcdtravel.de.

Über BCD Group

BCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen in

Privatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet

wurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement),

Travix (Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir,

Flugladen und Vayama), Park –N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade

(Consolidator und Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.500

Mitarbeiter und ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz,

einschließlich Franchising in Höhe von 10,4 Milliarden USD, beläuft

sich auf 27,9 Milliarden USD. Weitere Informationen unter

www.bcdgroup.com.

