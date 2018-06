BDI-Präsident Kempf: Digitalkabinett positives Signal für die deutsche Industrie

– Digitalstrategie der Bundesregierung muss mehr als

Flickenteppich sein

– Investitionen in Forschung und Entwicklung fördern

– Industrie beim Masterplan für künstliche Intelligenz einbinden

„Es ist ein positives Signal für die deutsche Industrie, dass die

Bundesregierung einen Kabinettsausschuss für Digitalisierung

einrichtet. Es ist höchste Zeit, dass sich die Ministerien in der

Digitalpolitik enger abstimmen. Die Digitalstrategie der

Bundesregierung muss mehr sein als ein Flickenteppich.“ Das sagte

Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie

(BDI), anlässlich der ersten Sitzung des Digitalkabinetts am Mittwoch

in Berlin.

Zukunftsthemen dürften nicht zu kurz kommen, warnte der

BDI-Präsident: „Deutschland braucht mehr Investitionen in Forschung

und Entwicklung, um Technologien wie Blockchain oder künstliche

Intelligenz voranzutreiben.“

Das Niveau privater Investitionen in künstliche Intelligenz (KI)

liege in Europa bei 2,4 Milliarden Euro – in Nordamerika sei es fünf

bis sechs Mal höher, erklärte Kempf. Für den KI-Masterplan der

Bundesregierung sei die enge Einbindung der Industrie entscheidend,

unterstrich der BDI-Präsident: „Es muss gelingen, die Stärke der

deutschen Industrie mit den Möglichkeiten der KI zu kombinieren. Das

ist Voraussetzung dafür, dass Deutschland KI-Vorreitern wie USA oder

China die Stirn bietet.“

