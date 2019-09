BDI zu den Landtagswahlen: Schnellstmöglich vom Wahlkampf- in den Aktionsmodus umschalten

Zu den Ergebnissen der Landtagswahlen in Sachsen

und Brandenburg sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang:

„Schnellstmöglich vom Wahlkampf- in den Aktionsmodus umschalten“

– „Nach den Landtagswahlen müssen die Parteien schnellstmöglich

vom Wahlkampf- in den Aktionsmodus umschalten. Die CDU in

Sachsen und die SPD in Brandenburg müssen zügig und

verantwortungsvoll mit Gesprächen über die komplizierte

Regierungsbildung beginnen.

– Die künftigen Landesregierungen müssen hart daran arbeiten,

verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Sie haben es in

der Hand, die Bürgerinnen und Bürger vor Ort wieder von der

Gestaltungskraft von Politik zu überzeugen.

– Der wirtschaftliche Aufbauprozess ist noch nicht im Ziel. Es

gibt sehr starke Regionen – und deutlich schwächere. Die Politik

muss schnell gegensteuern. Zentral bleiben Investitionen in die

Infrastruktur. Dabei geht es ganz besonders um digitale

Infrastruktur, deren Ausbau sowohl Menschen wie Unternehmen

voranbringt.

– Überflüssig sind Diskussionen um Belastungen der Unternehmen.

Gerade in einer Zeit schwächerer Konjunktur sind der Verzicht

auf den vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlags sowie die

Diskussionen um Vermögensteuer und Unternehmenssanktionen

absolut entbehrlich.“

