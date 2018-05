Beate Raudies: Rentnerinnen und Rentner bei der Steuererklärung entlasten!

Zum morgigen (31.05.2018) Stichtag für die Abgabe von

Einkommensteuererklärungen sagt die finanzpolitische Sprecherin der

SPD-Landtagsfraktion, Beate Raudies:

Morgen heißt es auch für viele Seniorinnen und Senioren in

Schleswig-Holstein wieder: Höchste Zeit, die Steuererklärung

einzureichen! Aber ist dies in Zeiten der Digitalisierung wirklich

noch immer notwendig? Da die Rentenversicherungsträger ihre Daten

längst elektronisch an die Steuerverwaltung übermitteln, könnte das

Finanzamt die Einkommensteuer in vielen Fällen auch eigenständig

festsetzen.

Möglich ist dies bereits in Mecklenburg-Vorpommern. Dort können

Rentnerinnen und Rentner bereits seit rund einem Jahr freiwillig auf

die Abgabe einer Steuererklärung verzichten, wenn sie ausschließlich

Renteneinkünfte beziehen. Das Verfahren wird von den Rentnerinnen und

Rentnern als echte Entlastung empfunden. Es wird bereits in rund

2.400 Fällen genutzt.

Die SPD fordert deshalb die Landesregierung mit einem Antrag auf,

dieses sogenannte Amtsveranlagungsverfahren auch in

Schleswig-Holstein einzuführen. Jamaika redet in Sonntagsreden gern

viel von Bürokratieabbau, Digitalisierung und Service für die Bürger.

Echte Erfolge muss man aber mit der Lupe suchen. Mit unserem

Vorschlag könnte Jamaika nun endlich etwas für den Bürokratieabbau

tun und die Seniorinnen und Senioren im Land wirklich entlasten.

Antragstext: Drucksache 19/734 Schleswig-Holsteinischer Landtag –

19. Wahlperiode

Der Landtag wolle beschließen:

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, spätestens zum

Veranlagungszeitraum 2019 ein Pilotprojekt zur Einführung eines

sogenannten Amtsveranlagungs-verfahrens für Empfängerinnen und

Empfänger von Altersversorgungsleistungen im Sinne des § 22a

Einkommensteuergesetz (EStG) auf den Weg zu bringen. Die Erfahrungen

des erfolgreichen Pilotprojekts aus Mecklenburg-Vorpommern sind dabei

einzubeziehen.

Die Landesregierung wird darüber hinaus aufgefordert, die

Initiative aus Mecklenburg-Vorpommern aufzugreifen, das Verfahren

gemeinsam mit dem Bund und den anderen Bundesländern weiter zu

entwickeln. Ziel ist, dass möglichst viele Seniorinnen und Senioren

unbürokratisch steuerentlastende Tatsachen geltend machen können.

Begründung

Die Steuerverwaltung Mecklenburg-Vorpommern wendet im Rahmen eines

Pilotprojektes seit rund einem Jahr das sogenannte

Amtsveranlagungsverfahren für Steuererklärungen von Rentnerinnen und

Rentnern an. Dabei kann das Finanzamt die Einkommensteuer

eigenständig festsetzen, wenn ausschließlich Einkünfte aus Leistungen

der gesetzlichen Rentenversicherungsträger, der landwirtschaftlichen

Alterskassen, der berufsständischen Versorgungskassen, von

Pensionsfonds oder Pensionskassen oder von Versicherungsunternehmen

erzielt und auf die Abgabe einer Steuererklärung ausdrücklich

verzichtet wurde. Da die Höhe der Rentenbeträge vom

Rentenversicherungsträger gemäß § 22a EStG elektronisch an das

Finanzamt übermittelt wird, kann die Steuerfestsetzung allein anhand

der übermittelten Daten durchgeführt werden. Dieses Verfahren wird

vielfach als echte Entlastung empfunden und wird in

Mecklenburg-Vorpommern bereits in rund 2.400 Fällen genutzt.

Derzeit ist es jedoch noch nicht möglich, mit diesem vereinfachten

Verfahren in Papierform vorliegende Bestätigungen über Spenden und

haushaltsnahe Dienstleistungen steuermindernd geltend zu machen.

Daher wird die Landesregierung aufgefordert, einer entsprechenden

Initiative aus Mecklenburg-Vorpommern zu folgen und das

Amtsveranlagungsverfahren zusammen mit dem Bund und den anderen

Bundesländern entsprechend weiterzuentwickeln. Beate Raudies und

Fraktion

