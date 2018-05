Bernd Lange (SPD, MdEP): „Wir müssen die Irrfahrt des US-Präsidenten beenden“

Bernd Lange, der Vorsitzende des

Handelsausschusses im EU-Parlament, rechnet nicht mit einem Einlenken

Donald Trumps bezüglich der am 1. Juni 2018 auslaufenden

Ausnahmeregelung für Sonderzölle auf Stahl und Aluminium für

europäische Unternehmen. Im phoenix-Interview im EU-Parlament in

Straßburg stellte er fest: „Obwohl es immer einen Rest von

Unsicherheit gibt. Das ist ja das zentrale Problem bei Herrn Trump,

dass man nicht weiß, welche Strategie er nun wirklich fahren wird.“

Insgesamt hält Lange, Mitglied der Fraktion der Progressiven

Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament (S & D), die

Abschottungszölle für illegal und nicht in Übereinstimmung mit den

Regeln der Welthandelsorganisation. Von den Zöllen wäre in seinen

Augen ganz Europa betroffen. „Europa ist ein Automobilland. Wenn

dagegen jetzt Maßnahmen ergriffen werden, betrifft das die

Europäische Union. Deshalb müssen wir mit anderen Stakeholdern

zusammen arbeiten, dass diese Irrfahrt vom Präsidenten beendet wird“,

so Lange.

