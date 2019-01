Bentele fordert Rücktritt von Scheeres

Die bildungspolitische Sprecherin der Berliner CDU,

Hildegard Bentele, hat den Rücktritt von Bildungssenatorin Sandra

Scheeres (SPD) gefordert.

Scheeres habe viel zu spät auf die Probleme an den Berliner

Schulen reagiert und handele auch jetzt zu zögerlich, sagte Bentele

am Mittwoch im Inforadio vom rbb. „Ich verstehe überhaupt nicht,

warum sie noch im Amt ist, wir haben bald Halbzeit in der Legislatur

– höchste Zeit sie auszutauschen.“

Bentele bekräftigte ihre Forderung, Lehrern in Berlin wieder die

Verbeamtung zu ermöglichen. „Wir können uns es nicht leisten, einen

einzigen ausgebildeten Lehrer ziehen zu lassen (…). Wir sagen auch,

die Verbeamtung sollte angeboten werden (…), denjenigen, die dann

eben bleiben würden.“

Nötig sei aber auch, dass sich die Arbeitsbedingungen an den

Schulen für Lehrer verbessern. „Es geht aber auch nicht nur ums Geld.

(…) Wenn ich eben keinen eigenen Arbeitsplatz habe, kein WLAN, wenn

ich keine Verwaltungskraft habe, die mich unterstützt (…) dann sind

das natürlich auch Bedingungen, die nicht besonders attraktiv sind“,

sagte Bentele.

