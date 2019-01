MDR: Anwohner kritisieren Quecksilber-Recycling neben Wohnbebauung

In Leipzig-Plagwitz gibt es Streit um den Standort

einer Quecksilber-Recycling-Anlage. Der Grund:In direkter

Nachbarschaft der Industrieanlage entstanden Wohnungen für Familien.

Die Anwohner sorgen sich nun um ihre Gesundheit. Die Gesellschaft für

Metall-Recycling GMR gewinnt dort Quecksilber aus Batterien, Lampen

oder Zahnamalgam. Nach Recherchen des MDR-Magazins „exakt“ ist dies

die einzige Quecksilber-Recycling-Anlage in Deutschland in der Nähe

von Wohnbebauung.

Der Landtagsabgeordnete Volkmar Zschocke (B–90/Die Grünen)

kritisiert den Standort in Leipzig-Plagwitz. „MDR-exakt“ sagte er:

„Wir wissen ja leider, dass es in Recyclinganlagen in Sachsen häufig

brennt – ein bis zwei Mal in Monat. Ich möchte mir nicht vorstellen,

was passiert, wenn diese Anlage brennt.“ Er erinnerte daran, dass bei

einer Havarie in einer Quecksilber-Recycling-Anlage im Ruhrgebiet

2016 vier Arbeiter verletzt wurden, einer lebensgefährlich. 36 Kilo

des giftigen Metalls wurden damals freigesetzt. Die Landtagsfraktion

der Grünen setzt sich dafür ein, dass der Standort in

Leipzig-Plagwitz aufgegeben wird. Volkmar Zschocke: „Ich rate

dringend, den Standort aufzugeben“.

Das Leipziger Umweltamt räumt ein, dass heute eine solche Anlage

in der Nähe von Wohnbebauung nicht mehr zugelassen würde.

Amtsleiterin Angelika von Fritsch erklärt „exakt“, das Unternehmen

habe Bestandsschutz. „Wir haben keine Handhabe, den Standort zu

verbieten. Und wer sollte die Schadensersatzforderungen der Firma

dann begleichen?“ Die Anlage würde alle zwei Jahre kontrolliert.

Die Gesellschaft für Metall-Recycling GMR betonte gegenüber dem

MDR-Magazin, die Sicherheit von Mitarbeitern und Anwohnern genieße

oberste Priorität. Die Firma gibt an, an ihren Standorten jährlich

500-1000 Tonnen quecksilberhaltige Abfälle behandeln zu können.

Quecksilber ist einer der gefährlichsten Stoffe weltweit. Aufgrund

der Giftigkeit von Quecksilber hat die UN eine Konvention

verabschiedet, die die Ausbreitung des Metalls eindämmen soll.

Mehr dazu unter mdr.de/investigativ und in MDR-exakt am

23.01.2019, 20:15 Uhr im MDR Fernsehen.

Pressekontakt:

Ansprechpartnerin Anja Riediger,

Tel. (0341) 300 4845 oder anja.riediger@mdr.de.

Original-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell