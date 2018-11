BERLINER MORGENPOST: Auf Verschleiß gefahren – Kommentar von Joachim Fahrun zu den jahrelangen Versäumnissen im Berliner Nahverkehr

S- und U-Bahnen bilden die Verkehrsadern jeder

Metropole. Wie Städte ohne leistungsfähiges Schienensystem im

Verkehrschaos versinken, lässt sich in vielen Entwicklungsländern

beobachten. Berlins Streckennetz und auch der Nahverkehr galten

lange als ziemlich vorbildlich in Europa und der Welt.

Die Fahrgäste, die von immer neuen Zug-Ausfällen,

Streckensperrungen, Ersatzverkehr-Slaloms, Stellwerk-Blackouts oder

wie am Dienstag einer IT-Panne gebeutelt sind, dürften eine andere

Wahrnehmung haben. Seit der S-Bahnkrise mit dem Totalzusammenbruch

2009 ist Berlins Nahverkehr nie wieder so richtig in Tritt gekommen.

Jahrelang haben Senat und S-Bahn das System auf Verschleiß

gefahren. Das Land Berlin hat es aus Geldnot unterlassen, in den

gebotenen Intervallen neue Wagen für die U-Bahnen, aber auch für die

Tram-Strecken zu beschaffen. Die zur bundeseigenen Deutschen Bahn AG

gehörende S-Bahn hat den Betrieb kaputtgespart, getrieben von

Renditeerwartungen.

Die Folgen dieser Fehlleistungen baden heute die Fahrgäste aus.

Der Senat steuert zwar jetzt gegen, ordert in riesigen Zahlen neue

Fahrzeuge. Aber für Ausschreibung, Entwicklung und Produktion werden

Jahre ins Land ziehen.

Wenn Adern verstopft sind, funktioniert kein Organismus und keine

Stadt. Für die rot-rot-grüne Koalition, die sich eine Verkehrswende

zum Ziel gesetzt hat, können Chaos-Tage wie der Dienstag auch

politisch gefährlich werden.

