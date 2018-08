BERLINER MORGENPOST: Berlin erwartet großes Steuer-Plus

Das Land Berlin kann sich über deutlich höhere

Steuereinnahmen freuen als zu Jahresbeginn prognostiziert. Für 2018

rechnet die Finanzverwaltung mit Steuereinkünften von 16,5 Milliarden

Euro – rund 400 Millionen Euro mehr als angesetzt. Das geht aus dem

aktuellen Finanzstatusbericht für die Senatssitzung am Dienstag

hervor. Er liegt der Berliner Morgenpost vor.

Stand jetzt ergibt sich für 2018 so ein kalkulatorischer

Überschuss von rund 1,2 Milliarden Euro, 2017 lag er bei 2,2

Milliarden Euro. Laut Statusbericht sollen davon 800 Millionen Euro

in die Tilgung alter Kredite fließen, knapp 400 Millionen Euro dem

Sondervermögen für Infrastrukturprojekte der wachsenden Stadt

(Siwana) zugeführt werden, mit dem der Senat etwa auch die Sanierung

von Schulen finanziert. Weil die Verwaltung außerdem mit Entnahmen

aus Rücklagen in Höhe von 100 Millionen Euro rechnet, sei unter dem

Strich eine Schuldentilgung von 900 Millionen Euro möglich.

Das prognostizierte Steuerplus ist primär auf die gute Konjunktur

zurückzuführen. Aus diesem Grund fallen auch die Einkünfte aus dem

Länderfinanzausgleich höher aus als ursprünglich gedacht. Berlin,

nach wie vor ein sogenanntes Nehmer-Land, bekommt in diesem Jahr rund

5,7 Milliarden Euro von den anderen Bundesländern überwiesen, 113

Millionen Euro mehr als angesetzt.

Zum angepeilten Überschuss tragen auch die geringeren Ausgaben

bei. Nach Zinsaufwendungen liegen sie 400 Millionen Euro unterhalb

des Ansatzes vom Jahresbeginn. Nach jetzigem Stand gibt das Land in

diesem Jahr rund 27,7 Milliarden Euro statt der veranschlagten 28,1

Milliarden aus.

Hauptursache dafür: Liegen gebliebenes Geld, das eigentlich fürs

Bauen vorgesehen war – von Bezirken und Land wohl aber nicht mehr

abgerufen wird. Laut Statusbericht beläuft sich die nicht verbaute

Summe auf rund 221 Millionen Euro. Berlin bleibt damit 41 Prozent

hinter seinen Plänen zurück, kommt nur auf Bauinvestitionen von rund

324 Millionen Euro, zum Beispiel für den Straßenbau.

Zudem belegen die Zahlen, dass die Hauptstadt den avisierten

Personalaufbau in den Verwaltungen nicht auf die Reihe kriegt. Die

Personalausgaben werden voraussichtlich 72 Millionen Euro unterhalb

des Ansatzes liegen. Besonders pikant: Auch die Mittel, die für die

Ausbildung zur Verfügung stehen, werden nicht voll ausgeschöpft.

Insgesamt elf Millionen Euro bleiben bei Bezirken und Senat liegen.

Das heißt: Die Verwaltungen finden weniger Bewerber als gedacht.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell