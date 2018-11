BERLINER MORGENPOST: Berlin kann ein neues industrielles Zentrum werden, wenn die Politik richtig handelt – Leitartikel von Dominik Bath

Wenig Industrie tut weh. Weil in Berlin deutlich

weniger Erwerbstätige bei gut zahlenden Produktionsbetrieben

angestellt sind, verdienen die Einwohner in der deutschen Hauptstadt

immer noch weniger als Erwerbstätige in vielen anderen Bundesländern.

Die Kluft im Portemonnaie hat dabei auch historische Gründe: Nach dem

Fall der Mauer verlor die Stadt zwei Drittel ihrer industriellen

Arbeitsplätze. Heute sind noch knapp 117.000 Berliner im

verarbeitenden Gewerbe tätig. Deutschlandweit sind zahlreiche

Regionen enteilt.

Doch Berlin hat gute Chancen, den Rückstand aufzuholen. Eine

Studie hat herausgefunden, dass in der deutschen Hauptstadt zuletzt

besonders viele Industrieunternehmen gegründet wurden. Vor allem

Hochschulen und Absolventen haben für den Start des Aufholprozesses

gesorgt. Den Start-ups spielt dabei auch der digitale Wandel in die

Karten, der neue Produktionstechniken ermöglicht hat. Rauchende

Schlote und laute Maschinen waren gestern, heute kommen die

Innovationen aus leisen und materialsparenden 3-D-Druckern. Den

jungen Firmen hat das auch die Tür in die Stadt geöffnet: Ein großer

Teil der Start-ups hat sich in Berlins Zentrum angesiedelt. Nie zuvor

war die Chance größer, industrielle Produktion fest in der Stadt zu

verankern.

Dennoch werden die Anwohner Fragen haben, vielleicht sogar

Vorbehalte gegenüber der neuen Industrie. Der Senat ist gefragt,

Nutzungskonflikte besser als bislang zu moderieren. Berlin hat

bereits heute viele Trümpfe in der Hand, um künftig einen starken

industriellen Kern in der Stadt zu haben: Die Forschungslandschaft

ist reichhaltig, Absolventen der Hochschulen bleiben, und junge

Fachkräfte zieht es nach Berlin. Zudem ist die Stadt bereits Standort

zahlreicher Konzern-Hubs, die jungen Unternehmen helfen können,

Technologien weiterzuentwickeln. Dabei wird entscheidend sein, dass

die gemeinsam entwickelte Technik nicht in den Konzernzentralen zum

Einsatz kommt, sondern eine Produktionseinheit in Berlin aufgebaut

wird, um so die Wertschöpfung in der Region zu halten.

Netzwerke, nicht nur zwischen Start-ups und Konzernen, sondern

auch zwischen etablierten Unternehmen und Forschungseinrichtungen

sind ohnehin der Schlüssel für nachhaltigen Erfolg. Das könnte auch

die Politik noch stärker als bislang forcieren. Anknüpfungspunkte

gibt es berlinweit, aber auch in Brandenburg bereits heute in

mehreren Branchen. Zahlreiche Unternehmen sind etwa in den Bereichen

Energietechnik und Mobilität tätig. Diese Stärke muss Berlin nutzen

und Systemlösungen entwickeln, die für andere urbane Räume

interessant sind. Nur dann wird auch Berlins neue Industrie zu einem

Exportschlager.

Der Senat ist am Zug, für diese Entwicklung jede Tür zu öffnen.

Wie gut die Politik vielversprechende Projekte bearbeiten kann, hat

sie zuletzt beim Siemens-Campus gezeigt. Dort könnte die neue

Mischung aus alter und neuer Wirtschaft, Arbeiten und Wohnen,

Mobilität und Energie erstmals Wirklichkeit werden. Doch auch wie

schlecht Berliner Politik wirken kann, war vor einigen Wochen

sichtbar: Der Rückzug des Internetkonzerns Google aus Kreuzberg ist

dafür ein mahnendes Beispiel.

