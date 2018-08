BERLINER MORGENPOST: Berliner Polizei benötigt Unterstützung für Erdogan-Besuch – Von Alexander Dinger

Der Staatsbesuch des türkischen Präsident Recep

Tayyip Erdogan am 28. und 29. September wird zu einem der größten

Einsätze für die Berliner Polizei der vergangenen Jahre. Nach

Informationen der Berliner Morgenpost hat die Behörde mehrere

Bundesländer und die Bundespolizei um Unterstützung für den Einsatz

gebeten. Für den 29. September hat die kurdische Gemeinde bereits

eine Großkundgebung mit mehreren Tausend Teilnehmern vor dem

Brandenburger Tor angemeldet.

Wegen der aufgeheizten Stimmung wird der Einsatz unter

Sicherheitsaspekten polizeiintern als einer der schwierigsten seit

dem Staatsbesuch des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush im Jahr

2002 gesehen. Damals warb Bush für einen Einmarsch im Irak. Europa

war in dieser Frage tief gespalten. Damals hatten zahlreiche Gruppen

zu Protesten in Berlin aufgerufen. Neben Hunderten US-Beamten waren

knapp 10.000 Polizisten in der Stadt im Einsatz. Die Innenstadt glich

einer Festung.

Ein ähnliches Gefährdungspotenzial sieht die Polizei auch beim

Erdogan-Besuch im September. Sorge bereitet den Sicherheitsbehörden

die Mobilisierung der autonomen Szene. Im Internet kursieren bereits

Aufrufe, den Staatsbesuch zu stören. Eine Befürchtung der

Sicherheitsbehörden: Die radikale Berliner linke Szene könnte in dem

Erdogan-Besuch eine Gelegenheit sehen, nach dem für sie

frustrierenden Verlauf der zurückliegenden Kreuzberger

Mai-Demonstrationen wieder mit Aktionen öffentlich wahrgenommen zu

werden. Aus Sicherheitskreisen ist zu hören, dass Linksextremisten

verstärkt den Schulterschluss mit Anhängern der kurdischen PKK suchen

würden.

Beim Erdogan-Besuch will die Polizei auf alles vorbereitet sein.

Das Spezialeinsatzkommando (SEK) wird etwa Interventionsteams sowie

Präzisionsschützen bereithalten. Auch hier sollen Spezialkräfte

anderer Bundesländer unterstützen, wie es zuletzt auch beim Besuch

von Israels Präsident Benjamin Netanjahu im Juni der Fall war.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell