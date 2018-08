Durchbruch: Schulverbot für schwangere Mädchen in Burundi wieder aufgehoben

Die Nachricht hatte landesweit für Proteste

gesorgt: Schwangeren Mädchen sollte in Burundi per Regierungserlass

der Schulbesuch verweigert werden. Die SOS-Kinderdörfer weltweit

sowie andere Organisationen hatten sich seither massiv dafür

eingesetzt, dass die Entscheidung zurückgenommen wird – mit Erfolg.

In einem erneuten Schreiben hat die Regierung des ostafrikanischen

Landes nun verkündet, dass werdenden Müttern und Vätern Schulen ab

sofort wieder offen stehen. „Auch wenn keine Gründe dafür genannt

werden, es ist eindeutig, dass unser Engagement Wirkung gezeigt hat“,

sagt Louay Yassin, Pressesprecher der Hilfsorganisation.

Die SOS-Kinderdörfer hatten das Schulverbot als schweren Verstoß

gegen den Opferschutz bezeichnet. Die meisten der betroffenen Mädchen

seien aufgrund einer Gewalttat oder einer Zwangsehe schwanger

geworden. „40 Prozent aller Opfer von physischer oder sexueller

Gewalt in Burundi sind jugendliche Mädchen“, sagt Yassin.

Die aktuelle Entscheidung der Regierung sei ein positives Zeichen,

aber man dürfe da nicht stehenbleiben. „Es muss alles dafür getan

werden, Kindern und Jugendlichen flächendeckend Schulbildung zu

ermöglichen. Gerade Opfer von Vergewaltigungen sollten die

bestmögliche Unterstützung bekommen“, sagt Yassin.

Die SOS-Kinderdörfer setzen sich in Burundi seit Jahrzehnten

intensiv für Kinderrechte und Bildung ein. Mit zahlreichen Maßnahmen

tragen die SOS-Kinderdörfer dazu bei, das Bewusstsein unter Schülern,

Lehrern und Gemeindemitgliedern für ungewollte Schwangerschaften und

Zwangsheirat zu schärfen.

Pressekontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Boris Breyer

Medienkommunikation

SOS-Kinderdörfer weltweit

Tel.: 089/179 14-287

E-Mail: boris.breyer@sos-kd.org

www.sos-kinderdoerfer.de

Original-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell