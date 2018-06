BERLINER MORGENPOST: Das Ende einer Polit-Ehe / Leitartikel von Jörg Quoos

CDU und CSU werden weiter gemeinsam Verantwortung

tragen und die Große Koalition vorerst nicht zerbrechen lassen. Das

ist die einzige gute Nachricht nach dem Kompromiss in der

Flüchtlingsfrage, den die beiden Streithähne jetzt gefunden haben.

Kaum ein Bürger hätte verstanden, dass er nach schwierigsten

Koalitionsverhandlungen schon wieder an die Wahlurne muss. Nach dem

Showdown von Berlin ist jetzt nichts wirklich gelöst. Dazu kommt,

dass die Regierung durch die Dickschädeligkeit der Kontrahenten

schwer beschädigt ist. Besonders schlimm: Deutschlands größte

Kritiker in Europa wittern Endzeitstimmung bei uns und die Chance,

dass eine unbequeme Bundesregierung abtreten muss. Das ist weder gut

für das Land, noch hilft es bei der von Merkel angestrebten

europäischen Lösung.

